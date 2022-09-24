В Запорожской области ликвидировали группу украинских диверсантов на внедорожниках
Украинские диверсанты, совершившие в пятницу попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области, ликвидированы. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, точнее, они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры", — сказал он в эфире "Соловьёв.Live".
Рогов добавил, что в регионе действует программа, согласно которой за передачу достоверной информации о диверсионно-разведывательных группах на территории Запорожья положено денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.
Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе города Пологи обнаружили группу украинских диверсантов в форме Росгвардии, которые обстреляли машину. После этого начался розыск злоумышленников.
Telegram / Минобороны РФ