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24 сентября, 07:56

В Запорожской области ликвидировали группу украинских диверсантов на внедорожниках

Украинские диверсанты, совершившие в пятницу попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области, ликвидированы. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы, точнее, они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы, об этом тоже скажут наши силовые структуры", — сказал он в эфире "Соловьёв.Live".

Рогов добавил, что в регионе действует программа, согласно которой за передачу достоверной информации о диверсионно-разведывательных группах на территории Запорожья положено денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Полицейские и Росгвардия задержали под Херсоном украинских диверсантов с оружием

Ранее глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в районе города Пологи обнаружили группу украинских диверсантов в форме Росгвардии, которые обстреляли машину. После этого начался розыск злоумышленников.

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