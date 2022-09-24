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24 сентября, 07:25

В Херсонской области последний день референдума сделали выходным

27 сентября в Херсонской области объявили выходным для голосования на референдуме

В Херсонской области последний день голосования на референдуме 27 сентября сделают выходным. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации.

"В целях проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации 27 сентября объявлен выходным днём", — говорится в публикации.

Проголосовал каждый пятый: Явка в первый день референдумов в ДНР и ЛНР составила более 20%

Проголосовал каждый пятый: Явка в первый день референдумов в ДНР и ЛНР составила более 20%

Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Григорий Воронцов

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