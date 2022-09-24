В Херсонской области последний день референдума сделали выходным
27 сентября в Херсонской области объявили выходным для голосования на референдуме
В Херсонской области последний день голосования на референдуме 27 сентября сделают выходным. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной администрации.
"В целях проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации 27 сентября объявлен выходным днём", — говорится в публикации.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Мальгавко Сергей