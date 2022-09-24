Скончалась актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в "Пролетая над гнездом кукушки"

Умерла американская актриса Луиза Флетчер, сыгравшая роль медсестры в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Об этом сообщило издание Variety.

Актриса скончалась на 89-м году жизни в своём доме во Франции. Такую нелёгкую новость рассказал её представитель, не уточнив причину смерти. Луиза Флетчер получила премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за работу в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки".