НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 сентября, 07:19

Скончалась актриса Луиза Флетчер, сыгравшая медсестру в "Пролетая над гнездом кукушки"

Умерла американская актриса Луиза Флетчер, сыгравшая роль медсестры в фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). Об этом сообщило издание Variety.

Актриса скончалась на 89-м году жизни в своём доме во Франции. Такую нелёгкую новость рассказал её представитель, не уточнив причину смерти. Луиза Флетчер получила премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA в номинации "Лучшая женская роль" за работу в фильме Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки".

Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Умер режиссёр "Вечного зова" Владимир Краснопольский

Ранее сообщалось, что умер актёр из фильма "Четыре танкиста и собака" Францишек Печка в возрасте 95 лет. В кинокартине он сыграл роль Густава Еленя (Густлика) — сначала заряжающего, а потом наводчика танка "Рыжий".

Обложка ©

Kinopoisk

Светлана Оперук
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров