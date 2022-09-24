Россиянам объяснили, как поддержать тревожного человека, не навредив ему

Чтобы поддержать человека, нужно придерживаться экологичных способов, рассказала в беседе с "Лентой.ру" психоаналитик Надежда Кутузова. Она посоветовала разделить с ним его чувства, а не просто давать советы.

По словам эксперта, тревожные состояния являются не небольшой проблемой, недостойной внимания. Постоянно находящемуся в беспокойстве человеку нужно оказывать помощь. И хотя в этом случае лучше обратиться к специалистам, но и близкие люди способны создать для него условия, чтобы снизить этот уровень тревоги.

"Тут есть свои правила по экологичной помощи. Если понимаете, что в мышлении и поведении появилась неконтролируемость, компульсивность, то ваши неверные попытки помочь близкому могут утопить вас обоих ещё больше", — подчеркнула психоаналитик.

По её словам, попытки оказать помощь тревожному человеку путём раздачи советов схожи с наполненным контейнером. Если это хранилище уже и так под завязку набито собственными мыслями, то дополнительный груз только сломает его. Поэтому, подчеркнула Кутузова, поддержку лучше оказывать путём разделения чувств и нормализации переживаний, причём делать это нужно простыми словами и фразами.