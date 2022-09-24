В США преступнику отменили смертную казнь, так как не смогли найти вену для инъекции
В американском штате Алабама осуждённому за тройное убийство не смогли ввести смертельную инъекцию, так как не нашли для этого подходящую вену. Об этом сообщает портал CBS.
Алан Миллер был осуждён в 1999 году и приговорён к смертной казни. Однако при исполнении приговора специалисты заявили, что не смогут ввести инъекцию, потому что не могут найти вену на руках преступника. Причём судебное разбирательство проводилось в позднее время суток, после которого времени на укол почти не оставалось.
После отмены казни Миллера перевели в обычную камеру в тюрьме на юге штата. При этом в суде существует указ об альтернативном способе казни — азотной гипоксии, однако данных о дальнейшей судьбе мужчины пока нет.
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Ранее Лайф рассказывал, что убийце Джона Леннона в 12-й раз отказали в досрочном освобождении. Перед комиссией по УДО Чепмен предстал в конце августа. Как сообщает агентство, следующее слушание по этому вопросу должно состояться в 2024 году.
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