В США преступнику отменили смертную казнь, так как не смогли найти вену для инъекции

В американском штате Алабама осуждённому за тройное убийство не смогли ввести смертельную инъекцию, так как не нашли для этого подходящую вену. Об этом сообщает портал CBS.

Алан Миллер был осуждён в 1999 году и приговорён к смертной казни. Однако при исполнении приговора специалисты заявили, что не смогут ввести инъекцию, потому что не могут найти вену на руках преступника. Причём судебное разбирательство проводилось в позднее время суток, после которого времени на укол почти не оставалось.

После отмены казни Миллера перевели в обычную камеру в тюрьме на юге штата. При этом в суде существует указ об альтернативном способе казни — азотной гипоксии, однако данных о дальнейшей судьбе мужчины пока нет.