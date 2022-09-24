Главу МИД ФРГ Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым

Срыв переговоров министров иностранных дел Германии и России Анналены Бербок и Сергея Лаврова вызвал негативную реакцию у читателей немецкой газеты Die Welt. Пользователи обратили внимание на решение их министра, заметив, что переговоры стали бы для неё катастрофой.

"Бербок отказалась от встречи с Лавровым. Это так типично для неё. Министр иностранных дел отвергает дипломатию, особенно когда ей становится трудно и когда приходится сидеть напротив высокопоставленного дипломата, который знает свою работу очень хорошо", — написал один из комментаторов.

Некоторые задались вопросом, кто в стране серьёзно относится к Бербок, и заявили, что Лаврову просто незачем вести с ней переговоры, а другие пользователи назвали главу МИД "ребёнком на посту" и призвали назначить на эту должность компетентного дипломата.

"Вот что получается с переговорами, когда Анналена занимается внешней политикой Германии. Ей следует подумать о своей стране во время кризиса", — заключили читатели.