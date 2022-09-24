Адвокат рассказала, какие штрафы грозят работодателям за дискриминацию в вакансиях

Адвокат, председатель коллегии адвокатов "Власова и партнёры" Ольга Власова в беседе с Лайфом рассказала, что работодатели не имеют права указывать в требованиях к кандидатам и какие штрафы им за это грозят.

"Эйджизм, или дискриминация по возрастному признаку, при приёме потенциального кандидата на работу признаётся нарушением закона. Согласно действующим правовым нормам, это не единственный тип дискриминации, который в России признан нарушением Трудового кодекса", — сказала она.

По словам адвоката, в законах о труде прописан запрет для работодателей указывать в вакансии желаемый возраст кандидата, семейный статус, пол, происхождение и прочее. Однако наниматели часто не брезгуют приписывать подобные дополнительные пункты. Причём, отметила Власова, это может работать в обе стороны: в одной компании не хотят видеть сотрудников старше 40 лет, а в другой — слишком юных, например, молодых девушек, которые скоро захотят уйти в декрет.

"Согласно статье 3 Трудового кодекса и Федеральному закону № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" под запрет попадает любое проявление дискриминации в сфере труда", — подчеркнула адвокат.

Запрещаются также вакансии с откровенно дискриминационными условиями и завуалированными ограничениями, например, с указанием ограничений в возрасте или пометками "только мужчины" и "кандидатов с детьми просим не обращаться". Если работодатель отказывает при приёме на работу беременным женщинам или молодым мамам, то нарушает ст. 64 ТК РФ. Причинами отказа в найме не могут быть также наличие инвалидности и погашенная судимость.

Однако ситуация с дискриминацией в сфере труда за последние 15 лет лишь усугубилась. По словам Власовой, отчасти этому поспособствовал ФЗ № 352352 (от 03.10.2018 г.), по которому руководитель рискует получить штраф или понести уголовную ответственность в случае необоснованного увольнения работника предпенсионного возраста или же за отказ в приёме на должность. В результате рекрутёры стали с большей опаской относиться к кандидатам, которым остаётся не более пяти лет до выхода на пенсию. То же самое касается уже нанятых работников за один-два года до наступления пенсии.

Защищает права работников п. 6 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1. Согласно документу, в вакансиях запрещается прямо или косвенно указывать ограничение прав потенциальных кандидатов или дополнительные критерии. Работодатель может оценивать соискателей лишь по трудовым навыкам, уровню компетенции, опыту и образованию. В противном случае компаниям или руководителям, которые включили незаконные требования, назначается штраф: для ИП — от 500 до 1000 рублей, для ООО — от десяти до 15 тысяч рублей.

"Место, где было размещено объявление с неподобающими требованиями, значения не имеет. Штраф за некорректную вакансию может прийти после публикации на портале hh, сайте организации, в соцсети и даже в рекламе на столбе", — заключила эксперт.