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24 сентября, 08:31

В России за сутки выявили более 51 тысячи случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявили 51 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил журналистам федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Причём днём ранее было зафиксировано 53 335 случаев ковида. Число летальных случаев за сутки возросло на 111, а это максимум с 12 мая. Также за последние 24 часа увеличилось количество выздоровевших пациентов и достигло 58 412. Всего с начала пандемии в стране умерло 386 662 человек, а поправилось — 19 710 599.

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Ранее микробиолог Анча Баранова рассказала о пользе соплей в период заболеваемости коронавирусом. Она отметила, что наличие носовой слизи очень важно в период роста заболеваемости коронавирусом.

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Freepik

Светлана Оперук
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