В России за сутки выявили более 51 тысячи случаев заражения ковидом

За минувшие сутки в России выявили 51 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил журналистам федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Причём днём ранее было зафиксировано 53 335 случаев ковида. Число летальных случаев за сутки возросло на 111, а это максимум с 12 мая. Также за последние 24 часа увеличилось количество выздоровевших пациентов и достигло 58 412. Всего с начала пандемии в стране умерло 386 662 человек, а поправилось — 19 710 599.