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24 сентября, 08:20

Шестеро малолетних детей остались сиротами из-за пожара в частном доме под Томском

В Томской области при пожаре погибли супруги и ребёнок, ещё четверо детей пострадали

<p>Последствия пожара в Томской области. Обложка © <a href="https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1725971/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по региону</a></p>

Последствия пожара в Томской области. Обложка © СУ СК РФ по региону

В Томской области сгорел дом многодетной семьи, в результате погибли родители и пятилетняя девочка, а ещё четверо детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ночь на 24 сентября 2022 года произошло возгорание в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области. <...> В ходе тушения пожара спасателями МЧС обнаружены тела супругов и их пятилетней дочери", — говорится в сообщении.

Указывается, что в доме проживала многодетная семья — 31-летний глава семьи, его 35-летняя жена и семеро малолетних детей: три дочери возрастом 12, 11 и пять лет, а также четверо сыновей двух, четырёх, семи и девяти лет. Во время пожара две старшие девочки находились в гостях у бабушки, а всех сыновей госпитализировали. Четырёхлетнего мальчика доставили в Шегарскую районную больницу, а его братьев — в БСМП № 2 города Томска. Как отметили в ведомстве, семья характеризуется положительно.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и МЧС, правоохранители пытаются установить все обстоятельства инцидента. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Светлана Оперук

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