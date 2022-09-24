Шестеро малолетних детей остались сиротами из-за пожара в частном доме под Томском

В Томской области сгорел дом многодетной семьи, в результате погибли родители и пятилетняя девочка, а ещё четверо детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"В ночь на 24 сентября 2022 года произошло возгорание в частном жилом доме в селе Баткат Шегарского района Томской области. <...> В ходе тушения пожара спасателями МЧС обнаружены тела супругов и их пятилетней дочери", — говорится в сообщении.

Указывается, что в доме проживала многодетная семья — 31-летний глава семьи, его 35-летняя жена и семеро малолетних детей: три дочери возрастом 12, 11 и пять лет, а также четверо сыновей двух, четырёх, семи и девяти лет. Во время пожара две старшие девочки находились в гостях у бабушки, а всех сыновей госпитализировали. Четырёхлетнего мальчика доставили в Шегарскую районную больницу, а его братьев — в БСМП № 2 города Томска. Как отметили в ведомстве, семья характеризуется положительно.