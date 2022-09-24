"Я сейчас автомат достану": Пьяный дебошир распугал детей стрельбой в Екатеринбурге

Пьяный житель Екатеринбурга открыл стрельбу во дворе жилых домов и ранил одного из мужчин. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на жителей.

Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Екатеринбурге. Видео © E1.ru

"После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда. Родители срочно увели всех детей домой", — рассказал один из жильцов.

Всё произошло во дворе на улице Бисертской. Мужчина был сильно пьян, кричал матом, начал стрелять из пистолета и разгуливал с оружием по двору. Пьяные товарищи пытались его успокоить, но дебошир лишь кричал, что "сейчас достанет автомат".

Соседи вызвали полицию, вместе с ними приехали медики. Оказалось, что неадекват ранил 38-летнего мужчину, у него поверхностная травма уха. Правоохранители задержали 46-летнего стрелка и изъяли зарегистрированный травматический пистолет. Как уточнили в городском УМВД, нарушителя доставили в отдел, где в отношении него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".