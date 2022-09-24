Застрелил в затылок: Звезду "Ривердейла" приговорили к пожизненному за расправу над матерью

Верховный суд Британской Колумбии в Ванкувере приговорил 24-летнего канадского актёра Райана Грэнтхема к пожизненному заключению, сообщает телеканал CBC. Установлено, что в марте 2020 года молодой человек убил свою мать, когда она играла на пианино.

Следствие выяснило, что он застрелил женщину в затылок из винтовки, затем снял тело матери на видео и записал признание в преступлении. На следующий день он накрыл труп простынёй и расставил вокруг зажжённые свечи.

После этого Райан Грэнтхем отправился в Оттаву в машине с оружием: он собирался убить премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Позже передумал и решил устроить массовую стрельбу в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили. Однако трагедии не произошло, поскольку преступник всё же сдался полиции.

По словам актёра, он застрелил мать, чтобы она не стала свидетельницей убийства премьер-министра. На суде сообщили, что в последнее время перед инцидентом молодой человек употреблял запрещённые вещества и смотрел жестокие видео в Даркнете.

Во время следствия Грэнтхем раскаялся и сказал, что его мать не заслужила того, что он с ней сделал. По решению суда актёр не сможет подать заявление на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Его также направят на принудительное психиатрическое лечение.

Актёрскую карьеру Райан Грэнтхем начал в девять лет. Зрителям он наиболее известен по сериалам "Сверхъестественное", "Ривердейл" и "Я — зомби".