Названы наиболее популярные районы Москвы на вторичном рынке жилья

Наиболее востребованным у москвичей на вторичном рынке жилья оказался Тёплый Стан (4% от всего числа запросов). Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования "Авито.Недвижимости". В топ-5 предпочтений также вошли Строгино (3%), Ясенево (2,8%), Вешняки (2,8%) и Новогиреево (2,6%).

Продавцы же предлагают чаще всего районы Пресненский (4,5% от общего числа объявлений), Раменки (2,9%), Хорошево-Мневники (2,2%), Хамовники (2%) и Бирюлёво Восточное (2%). А вот самые доступные квартиры, как выяснилось, расположены в Молжаниновском районе. Там жильё в среднем стоит 3,35 млн рублей.

В топ-5 по доступности также входят Чертаново Центральное (4,5 млн рублей), Вешняки (4,78 млн рублей), Зябликово и Чертаново Южное (в обоих по 5,1 млн рублей). Самый дешёвый метр — в Северном Тушине (164 тыс. рублей), дальше идут Бибирево (176 тыс. рублей), Вешняки (191 тыс. рублей), Ясенево (195 тыс. рублей) и Бирюлёво Восточное (200 тыс. рублей).

В целом за месяц стоимость вторички на московском рынке недвижимости в пересчёте на квадратные метры снизилась на 3%, до 262 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры в августе 2022 года в столице составила 12,85 млн рублей. Спрос с начала лета вырос на 25%, а количество предложений на платформе увеличилось на 3%.