"Они счастливы": Сильвестру Сталлоне удалось сохранить брак
Page Six: Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться
Сильвестр Сталлоне с женой. Фото © @Officiallystallone
Американский актёр Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться. Издание Page Six сообщает, что разногласия в паре были преодолены.
"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", — пишет издание.
Портал сообщает, что пара подала в суд о прекращении бракоразводного процесса. А звезда "Рокки" разместил в Сети фото, где они держатся за руки. Фанаты сочли это намёком на налаживание отношений.
Ранее Лайф сообщал, что бывшая американская модель Дженнифер Флавин подала на развод с 76-летним актёром Сильвестром Сталлоне в конце августа. В судебных документах говорилось, что брак необратимо разрушен. Публичных заявлений пара не делала.