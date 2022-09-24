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24 сентября, 03:48

"Они счастливы": Сильвестру Сталлоне удалось сохранить брак

Page Six: Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться

<p>Сильвестр Сталлоне с женой. Фото © @Officiallystallone</p>

Сильвестр Сталлоне с женой. Фото © @Officiallystallone

Американский актёр Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться. Издание Page Six сообщает, что разногласия в паре были преодолены.

"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", — пишет издание.

Портал сообщает, что пара подала в суд о прекращении бракоразводного процесса. А звезда "Рокки" разместил в Сети фото, где они держатся за руки. Фанаты сочли это намёком на налаживание отношений.

Актёр Сильвестр Сталлоне сообщил о причинах развода с экс-моделью Флавин

Актёр Сильвестр Сталлоне сообщил о причинах развода с экс-моделью Флавин

Ранее Лайф сообщал, что бывшая американская модель Дженнифер Флавин подала на развод с 76-летним актёром Сильвестром Сталлоне в конце августа. В судебных документах говорилось, что брак необратимо разрушен. Публичных заявлений пара не делала.

Арина Родионова

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