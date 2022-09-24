"Они счастливы": Сильвестру Сталлоне удалось сохранить брак

Американский актёр Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин передумали разводиться. Издание Page Six сообщает, что разногласия в паре были преодолены.

"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", — пишет издание.

Портал сообщает, что пара подала в суд о прекращении бракоразводного процесса. А звезда "Рокки" разместил в Сети фото, где они держатся за руки. Фанаты сочли это намёком на налаживание отношений.