В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве в субботу, 24 сентября, ожидаются сильные дожди. В связи с этим Гидрометцентр объявил на этот день оранжевый уровень погодной опасности в столице и Московской области.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — говорится на прогностической карте, составленной учреждением.

Температура воздуха в Москве составит 8–10 градусов тепла, по области — от 6 до 11 градусов. До 25 сентября в Москве и области будет действовать предупреждение о грозе.