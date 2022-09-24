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24 сентября, 03:44

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве в субботу, 24 сентября, ожидаются сильные дожди. В связи с этим Гидрометцентр объявил на этот день оранжевый уровень погодной опасности в столице и Московской области.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна", — говорится на прогностической карте, составленной учреждением.

Температура воздуха в Москве составит 8–10 градусов тепла, по области — от 6 до 11 градусов. До 25 сентября в Москве и области будет действовать предупреждение о грозе.

Метеоролог рассказала о погоде в Москве в эти выходные

Метеоролог рассказала о погоде в Москве в эти выходные

В начале следующей недели, как сообщал Лайф, погода в Москве будет дождливой. Достаточно плотные облака при осадках не дадут солнечным лучам пробиться к земле. Из-за этого температура практически не будет изменяться.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев
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