"Я ошеломлён": Элтон Джон прослезился на выступлении в Белом доме

Вечером 23 сентября британский певец Элтон Джон дал концерт на Южной лужайке Белого дома. На мероприятие под названием "Ночь, когда надежда и история рифмуются" его пригласил президент США Джо Байден с супругой Джилл. Об этом американский лидер сообщил перед началом концерта.

"Джилл и я пригласили Элтона в Белый дом, чтобы поблагодарить его от имени американского народа. Как и многие американцы, мы любим его музыку. Его песни делают каждый день особенным. Вместе с нами сегодня так много людей, которым он дал свободу быть собой", — сказал Байден.

Сам музыкант назвал Белый дом вишенкой на торте, сравнивая его красоту с другими местами, где ему доводилось выступать.

После концерта Байден вручил Элтону Джону Национальную гуманитарную медаль США. Музыкант прослезился и поблагодарил американского лидера словами: "Я никогда не бываю ошеломлён, но я ошеломлён".

На концерт в Белый дом пригласили около двух тысяч человек. Среди них были представители вашингтонской администрации, законодатели, студенты, активисты, а также бывшая первая леди США Лора Буш.