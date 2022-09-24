"Обладает стратегической энергией": Китаец сравнил Россию с мастером кунг-фу

Россия, вопреки мощному давлению на неё извне, внутри сохраняет стабильность и спокойствие. К такому выводу, к своему удивлению, пришёл корреспондент китайского издания GlobalTimes Ван Вэнь, пожив некоторое время в Москве и посетив другие города страны.

В своей статье Вэнь пишет, что россияне, несмотря на масштабный конфликт на Украине, возможно, самый серьёзный после Второй мировой войны, живут нормальной жизнью.

"В супермаркетах не было никакого покупательского ажиотажа. Валюта стабильна, никто деньги из банков не изымает. Настроение в стране такое, будто нет никакого конфликта", — пишет гость из Китая.

За рубежом могут подумать, что санкции оказали на страну колоссальное давление, но это не так, подчёркивает Вэнь. Об этом говорили ему и сами россияне. Могли лишь отметить, что стало труднее ездить в Европу или что невозможно купить продукцию некоторых европейских брендов.

"А поскольку этот крупный военный конфликт не влияет на повседневную жизнь граждан, мы понимаем, что ситуация в стране стабильная и что она обладает стратегической энергией, в которую многое вложила. Россия подобна мастеру кунг-фу, который может драться с противниками и одновременно присматривать за детьми", — резюмирует Ван Вэнь.