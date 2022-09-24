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24 сентября, 04:47

В Запорожье рассказали о предложенном США "самоубийственном" плане ВСУ

Рогов: США предложили ВСУ самоубийственный план атак через Днепр

Американские военные разработали для Вооружённых сил Украины план боевых действий, который можно назвать самоубийственным. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к её реализации подталкивают вояк ВСУ, Генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство", — заявил Рогов в беседе с порталом "Украина.ру".

По его словам, этот план предполагает форсирование Днепра при помощи понтонных переправ с последующей высадкой десанта. По мнению Рогова, для ВСУ это может закончиться тысячами смертей военнослужащих.

"Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти", полагает политик.

Иностранный легион ВСУ и два других подразделения потеряли до 150 бойцов под Запорожьем

Иностранный легион ВСУ и два других подразделения потеряли до 150 бойцов под Запорожьем

Напомним, что в конце августа более ста украинских боевиков из так называемого Иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" были уничтожены огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.

Обложка ©

Flickr/ministryofdefenceua

Андрей Григорьев

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