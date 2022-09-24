Американские военные разработали для Вооружённых сил Украины план боевых действий, который можно назвать самоубийственным. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к её реализации подталкивают вояк ВСУ, Генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство", — заявил Рогов в беседе с порталом "Украина.ру".

По его словам, этот план предполагает форсирование Днепра при помощи понтонных переправ с последующей высадкой десанта. По мнению Рогова, для ВСУ это может закончиться тысячами смертей военнослужащих.