В Запорожье рассказали о предложенном США "самоубийственном" плане ВСУ
Рогов: США предложили ВСУ самоубийственный план атак через Днепр
Американские военные разработали для Вооружённых сил Украины план боевых действий, который можно назвать самоубийственным. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Пентагон разработал стратегию по боевым действиям на территории Запорожской области, к её реализации подталкивают вояк ВСУ, Генштаб Зеленского и так далее. Но военные прекрасно понимают, что это самоубийство", — заявил Рогов в беседе с порталом "Украина.ру".
По его словам, этот план предполагает форсирование Днепра при помощи понтонных переправ с последующей высадкой десанта. По мнению Рогова, для ВСУ это может закончиться тысячами смертей военнослужащих.
"Поэтому их армия всячески уже сейчас пытается от этого отойти", — полагает политик.
Напомним, что в конце августа более ста украинских боевиков из так называемого Иностранного легиона и националистического формирования "Кракен" были уничтожены огневыми ударами российских войск в Донецкой Народной Республике. А недавно стало известно, что наёмники Иностранного легиона, находящиеся на территории Украины, получают преступные приказы от мафиози из Польши — 60-летнего Саши Кучинского.
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