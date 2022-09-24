Минэк спрогнозировал, когда в России будут в среднем получать по 80 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2025 году может составить 80 028 рублей. Такой прогноз составило Минэкономразвития. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект бюджета объединённого социального фонда.

Как пишет издание, согласно документу, в 2022 году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в 2023 году — 69 452 рубля, в 2024 году — 74 804 рубля.

Ожидается, что прожиточный минимум пенсионера за несколько лет также увеличится. Так, в 2021 году он был на уровне 10 022 рублей, в 2022 году может вырасти до 11 970 рублей, а к 2025 году увеличится до 13 673 рублей.