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24 сентября, 10:54

"Россия! Горжусь земляками!": Сыровар Сирота показал видео из военкомата в подмосковном Волоколамске

Сыровар Сирота опубликовал видео с воодушевлёнными мобилизованными россиянами в Подмосковье

В Сети появилось видео, как мобилизованные ребята у военкомата в подмосковном Волоколамске этой ночью скандируют: "Россия! Россия!" Кадры с места опубликовал в своём телеграм-канале сыровар Олег Сирота.

Призывники у военкомата в подмосковном Волоколамске скандируют: "Ура России!" Видео © Telegram / "Олег Сирота"

"Военкомат в подмосковном Волоколамске сегодня ночью. Ребята скандируют: "Россия! Россия!" Горжусь земляками! Когда повестка придёт, надо будет тоже не унывать!" — добавил он подпись к видео.

По словам Сироты, с его предприятия призвали девять человек. Он добавил, что все рабочие места будут сохранены, а также что мобилизованным дошлют все те вещи, что не успели вручить у военкомата.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Telegram / "Олег Сирота"

Григорий Воронцов

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