Сыровар Сирота показал видео из военкомата в подмосковном Волоколамске
Сыровар Сирота опубликовал видео с воодушевлёнными мобилизованными россиянами в Подмосковье
В Сети появилось видео, как мобилизованные ребята у военкомата в подмосковном Волоколамске этой ночью скандируют: "Россия! Россия!" Кадры с места опубликовал в своём телеграм-канале сыровар Олег Сирота.
Призывники у военкомата в подмосковном Волоколамске скандируют: "Ура России!" Видео © Telegram / "Олег Сирота"
"Военкомат в подмосковном Волоколамске сегодня ночью. Ребята скандируют: "Россия! Россия!" Горжусь земляками! Когда повестка придёт, надо будет тоже не унывать!" — добавил он подпись к видео.
По словам Сироты, с его предприятия призвали девять человек. Он добавил, что все рабочие места будут сохранены, а также что мобилизованным дошлют все те вещи, что не успели вручить у военкомата.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
Telegram / "Олег Сирота"