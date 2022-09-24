В Сети появилось видео, как мобилизованные ребята у военкомата в подмосковном Волоколамске этой ночью скандируют: "Россия! Россия!" Кадры с места опубликовал в своём телеграм-канале сыровар Олег Сирота.

"Военкомат в подмосковном Волоколамске сегодня ночью. Ребята скандируют: "Россия! Россия!" Горжусь земляками! Когда повестка придёт, надо будет тоже не унывать!" — добавил он подпись к видео.

По словам Сироты, с его предприятия призвали девять человек. Он добавил, что все рабочие места будут сохранены, а также что мобилизованным дошлют все те вещи, что не успели вручить у военкомата.