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24 сентября, 10:35

Сийярто сожалеет, что единственный из ЕС встретился с Лавровым на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил сожаление, что стал единственным представителем Евросоюза, кто встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что, если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, не уменьшило бы шансы на это", — сказал Сийярто РИА "Новости".

По словам венгерского министра, он находится в постоянном контакте с Лавровым, так как считает необходимым продолжать диалог, особенно с учётом нарастающей напряжённости и опасности эскалации конфликта.

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"Если мы не будем говорить друг с другом, то причиним ещё более серьёзный вред", — добавил он, призвав избегать этого.

Ранее Лайф писал, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым. Читатели Die Welt призвали назначить на эту должность компетентного дипломата.

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Сайт Правительства Венгрии

Артур Лапсаков

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