Названа суточная норма употребления лука и чеснока без вреда для ЖКТ

Луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может только усугубить ситуацию при заболеваниях ЖКТ. Поэтому чрезмерное употребление лука и чеснока только вредит организму — суточная норма не превышает 100 граммов. Об этом сообщил врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин в беседе с RT.

"Будучи уверенными в целебных свойствах чеснока и лука, люди считают эти продукты абсолютно полезными: чем больше съешь, тем лучше. На деле луковицы растений стимулируют выделение желчи, раздражают стенки желудка, что может причинить вред при заболеваниях ЖКТ: панкреатите, язве, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни", — сказал он.

По словам нутрициолога, все полезные вещества лука и чеснока можно получить без вреда для ЖКТ, если употреблять их в свежем виде до 70–100 граммов в сутки в несколько приёмов пищи. Как оказалось, некоторые в попытках получить как можно больше пользы от этих продуктов раскладывают их в помещении для дезинфекции воздуха. Для этого же, продолжил Брыкин, вешали на шею детям марлевый мешочек с чесноком. Но научные исследования, проведённые на данную тему, не отличаются убедительностью. Есть также вероятность, что достоверно неясен эффект от ингаляций. Поэтому, подчеркнул врач, современная медицина к таким методам защиты от ОРВИ относится скептически.

А ещё к небезопасным способам профилактики и лечения инфекции относится закапывание экстракта лука или чеснока в нос или рот, добавил он. Дело в том, что такое лечение чревато ожогом слизистых оболочек и может привести к обратному эффекту. Брыкин отметил, что лук и чеснок действительно содержат фитонциды, способные подавлять развитие патогенных вирусов и бактерий, а также иммуномодулирующие и иммуностимулирующие компоненты.

"При этом продукты не являются самодостаточным средством укрепления иммунитета и лечения респираторных заболеваний — их следует рассматривать как важные элементы здорового питания, как источники витаминов С и группы B, фосфора, марганца, молибдена, селена", — подчеркнул нутрициолог.