Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению

Ранее пост заместителя главы российского военного ведомства занимал Дмитрий Булгаков. От должности, как пояснили в Минобороны, он был освобождён в связи с переходом на другую работу. Напомним, что ранее 60-летний Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной РФ.