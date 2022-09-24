Михаил Мизинцев назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению
Михаил Мизинцев. Обложка © ТАСС / Ольга Балашова
Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны России, курирующего тыловое обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее пост заместителя главы российского военного ведомства занимал Дмитрий Булгаков. От должности, как пояснили в Минобороны, он был освобождён в связи с переходом на другую работу. Напомним, что ранее 60-летний Мизинцев был начальником Национального центра управления обороной РФ.
А ранее президент РФ Владимир Путин присвоил очередное воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову. С начала специальной военной операции на Украине Конашенков проводит ежедневные брифинги о ходе выполнения боевых задач.