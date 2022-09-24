В Евросоюзе поддержали выдачу россиянам гуманитарных виз

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею предоставления гуманитарного доступа в Евросоюз россиянам на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.

"Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация", — сказал он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен "проявить открытость" по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.