В Евросоюзе поддержали выдачу россиянам гуманитарных виз
Глава Евросовета Мишель поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам из-за мобилизации
Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею предоставления гуманитарного доступа в Евросоюз россиянам на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.
"Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация", — сказал он.
По словам Мишеля, Евросоюз должен "проявить открытость" по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хипер. Вместе с тем она добавила, что в любом случае все запросы на гуманитарные визы должны будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
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