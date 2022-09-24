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24 сентября, 09:51

В Евросоюзе поддержали выдачу россиянам гуманитарных виз

Глава Евросовета Мишель поддержал выдачу гуманитарных виз россиянам из-за мобилизации

Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал идею предоставления гуманитарного доступа в Евросоюз россиянам на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом он сказал в интервью американскому изданию Politico.

"Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор — частичная мобилизация", — сказал он.

По словам Мишеля, Евросоюз должен "проявить открытость" по отношению к тем, кто хочет покинуть Россию.

Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам

Европейская страна отказалась ограничивать выдачу виз россиянам

Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хипер. Вместе с тем она добавила, что в любом случае все запросы на гуманитарные визы должны будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

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Григорий Воронцов

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