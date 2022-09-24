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24 сентября, 09:46

Скинула с велосипеда и ушла: Петербурженка под наркотиками бросила маленького сына умирать на улице

В Петербурге мать бросила сына на асфальте и продолжила гулять с пустым велосипедом

В Санкт-Петербурге мать под наркотиками бросила на улице упавшего с велосипеда маленького сына. Об этом сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Горе-мать под наркотиками оставила лежать на асфальте упавшего с велосипеда сына. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как женщина везла мальчика на детском трёхколёсном велосипеде. В какой-то момент малыш стал заваливаться на бок и упал вниз лицом на обочину тротуара. После этого горе-мамаша как ни в чём не бывало пошла дальше. Позже, когда очевидцы обнаружили ребёнка в бессознательном состоянии, на место приехали медики и полицейские.

Выяснилось, что у мальчика отравление неизвестными веществами, а его мать — под психотропными веществами. В итоге ребёнка госпитализировали, а безответственную мать увезли в полицейский участок. В отношении невменяемой мадам был составлен административный материал за неисполнение родительских обязанностей. Как оказалось, ранее её уже привлекали по аналогичной статье. К слову, соседи характеризуют семью как неблагополучную. По их словам, мать малыша злоупотребляет алкоголем. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее Лайф сообщал, что в Железногорске пьяный мужчина избил мальчика, который заступился за бабушку. После инцидента третьеклассник пришёл домой и рассказал обо всём родителям, а те написали заявление в полицию. Личность мужчины была оперативно установлена.

Обложка ©

Telegram / "Изнанка. Женщины"

Наталья Исакова

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