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24 сентября, 09:37

Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Обвал произошёл на шахте "Каула-Котсельваара" в Мурманской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Примерно в 11:45 на шахте "Каула-Котсельваара" произошёл обвал, в результате которого погиб один человек", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту в шахте работают горноспасатели и техника.

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Pixabay

Светлана Оперук

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