Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Обвал произошёл на шахте "Каула-Котсельваара" в Мурманской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Примерно в 11:45 на шахте "Каула-Котсельваара" произошёл обвал, в результате которого погиб один человек", — говорится в сообщении.

К настоящему моменту в шахте работают горноспасатели и техника.