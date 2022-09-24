Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области
Обвал произошёл на шахте "Каула-Котсельваара" в Мурманской области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Примерно в 11:45 на шахте "Каула-Котсельваара" произошёл обвал, в результате которого погиб один человек", — говорится в сообщении.
К настоящему моменту в шахте работают горноспасатели и техника.
Ранее сообщалось, что шестеро малолетних детей остались сиротами из-за пожара в частном доме под Томском. По данным СУ СКР по региону, погибли их родители и пятилетняя сестра. Как отметили в ведомстве, семья характеризуется положительно.
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