Западная демократия черпает вдохновение из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье", а президент США ведёт себя как Шалтай-Болтай. Об этом пишет Педро Гонсалес для издания Newsweek.

"Запад продвигает свои интересы и навязывает другим странам экономическую политику, которую он считает целесообразной. Всё это очень напоминает слова Шалтая-Болтая из произведения Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье": "Когда я беру слово, оно означает ровно то, что я хочу, не больше и не меньше", — говорится в публикации.

По словам Гонсалеса, власть определяет значение слов, а определение смысла — это уже диктат сильного над слабым. Журналист назвал слова Шалтая-Болтая ключом к пониманию речи президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. В особенности той её части, где американский лидер рассуждал о демократии.

"Байден противопоставил такую демократию, как США, России — главному злодею в его речи, — которая объявила о расширении своих действий на Украине", — отметил Гонсалес, добавив, что РФ в его речи стала нарушителем международного права.

Журналист уточнил, что именно в этом и заключается загвоздка, ведь демократия — это всё, что американский истеблишмент делает и желает. В свою очередь то, что идёт вразрез с их интересами, является "недемократическим".

"Почему? Потому что Шалтай-Болтай так сказал", — пишет автор, отметив, что такое положение дел не может длиться вечно.