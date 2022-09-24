Названы продукты, которые спасут от депрессии и стрессов

Регулярные небольшие перекусы фруктами и овощами минимизируют симптомы депрессии, а также в целом нормализуют психическое здоровье человека. К такому выводу пришли британские учёные. Результаты их исследования опубликованы в журнале British Journal of Nutrition.

В эксперименте приняли участие почти 500 добровольцев старше 18 лет, которые заполнили анкеты с вопросами, касающимися ежедневного рациона питания, психического здоровья, вредных привычек и занятий спортом. Часть людей перекусывала овощами и фруктами около четырёх-шести раз в неделю. В итоге выяснилось, что именно эта группа участников в конечном счёте имела меньше симптомов депрессии, а также не жаловалась на психологическое самочувствие.

"Общее количество фруктов, которое потребляли участники, было не так важно, как то, насколько часто они их ели. Это было действительно удивительно, потому что ожидалось, что количество и частота будут одинаковыми. Но это было не так", — прокомментировала соавтор исследования Никола-Джейн Так.