Девушки рассказали, что их бесит в самих себе, и это нужно распечатать и повесить в рамочку
Девушки любят осуждать парней во всех смертных грехах. И часто — за дело. Но, как оказывается, претензии у дам есть и к конкуренткам. Собрали ответы, которые нужно запомнить всем, и мир станет лучше.
"Отправляют письма осуждённым на зону.
Ух, этот ужас заставляет меня съёживаться от кринжа. Мне стыдно быть женщиной каждый раз, когда я читаю о каком-нибудь убийце, про которого трубили повсюду в новостях из-за ужасного преступления, но который затем получал тонны "фанатских писем", что незнакомки слали ему прямо на зону", — JaguarZealousideal55.
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"Грубят другим женщинам на работе.
Даже если нам кто-то не нравится, это не повод при всякой возможности грубить или подкалывать другую девушку. Не надо сравнивать себя с остальными: то, что кто-то сияет ярко, не значит, что ты становишься тусклее", — Deez_Nueces_.
"Фотошопят снимки до бесконечности.
Тем самым только укрепляют нереалистичные стандарты красоты. Вы знаете, что текстура кожи существует? В таком случае почему вы притворяетесь, что её нет?" — katreginac42.
"Ужасно относятся к невесткам.
Подружитесь уже с женой сына! Перестаньте обижаться на то, что она "забрала" его, и уже скоро вас саму попросят участвовать в жизни молодой семьи", — OceanPotionZ.
"Симулируют оргазм.
Так некоторые парни всю жизнь проживают, считая себя мастерами секса. Девочки, ну, сами же себе плохо делаем. Научите своего мужчину доставлять удовольствие — довольны в итоге будут все", — Apprehensive-Club980.
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"Сидят на диких жёстких диетах.
Сразу оговорюсь, я не имею в виду попытки питаться здоровее или похудение здоровым способом. Тут я просто вспоминаю об огромном количестве знакомых девушек, которые сидят на этих причудливых диетах с голоданием и "детоксом": запрещают себе морковку, считают, сколько раз за день покакали или... ну, что там ещё придумали. Жуть.
А самое странное — на определённое время эти диеты становятся основной частью их личности, всем, о чём они говорят. По ощущениям, как будто они вообще не управляют жизнью, но находят хотя бы один аспект, который могут взять под контроль. Ужасно огорчает", — StrangersWithAndi.
"Излишняя самокритика.
Многие девушки постоянно оскорбляют себя/свой внешний вид. Подумайте: если вы бы ни за что не сказали такое лучшему другу или подруге, то и себе говорить эти вещи, очевидно, не стоит", — ohnoyadont.
"Стыдят других за то, что те не разделяют их убеждений.
Я живу в Иране, и мне, честно говоря, противно видеть, как некоторые религиозные женщины склонны стыдить других дам и обвинять их в том, что они одеваются как "шлюхи". Если вы думаете, что ваш муж, брат или сын могут быть соблазнены, увидев мои уши и волосы, проблема явно не во мне", — Specialist_Ad5114.
"Учат дочерей, что быть с абьюзивным мужчиной — норма.
У нас в стране даже фраза есть такая: "Бьёт — значит любит". Это то, что действительно дрянные родители говорят дочкам, если тех обижает мальчик", — detective_kiara.
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"Строят из себя подруг.
Если ты мне не нравишься, я не буду притворяться, что это не так. Нет, это не значит, что я буду относиться к тебе ужасно — я просто не буду лгать. Просто пример. Сколько раз ко мне подбегали знакомые со словами типа "О боже, ты пришла, я ТАК рада, что ты здесь!", а в итоге выяснялось, что половина из них меня вообще не любит", — motherfuqueer.
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