Девушки рассказали, что их бесит в самих себе, и это нужно распечатать и повесить в рамочку

"Отправляют письма осуждённым на зону. Ух, этот ужас заставляет меня съёживаться от кринжа. Мне стыдно быть женщиной каждый раз, когда я читаю о каком-нибудь убийце, про которого трубили повсюду в новостях из-за ужасного преступления, но который затем получал тонны "фанатских писем", что незнакомки слали ему прямо на зону", — JaguarZealousideal55.

Фото © Shutterstock

"Грубят другим женщинам на работе. Даже если нам кто-то не нравится, это не повод при всякой возможности грубить или подкалывать другую девушку. Не надо сравнивать себя с остальными: то, что кто-то сияет ярко, не значит, что ты становишься тусклее", — Deez_Nueces_.

"Фотошопят снимки до бесконечности. Тем самым только укрепляют нереалистичные стандарты красоты. Вы знаете, что текстура кожи существует? В таком случае почему вы притворяетесь, что её нет?" — katreginac42.

"Ужасно относятся к невесткам. Подружитесь уже с женой сына! Перестаньте обижаться на то, что она "забрала" его, и уже скоро вас саму попросят участвовать в жизни молодой семьи", — OceanPotionZ.

"Симулируют оргазм. Так некоторые парни всю жизнь проживают, считая себя мастерами секса. Девочки, ну, сами же себе плохо делаем. Научите своего мужчину доставлять удовольствие — довольны в итоге будут все", — Apprehensive-Club980.

Фото © Shutterstock

"Сидят на диких жёстких диетах. Сразу оговорюсь, я не имею в виду попытки питаться здоровее или похудение здоровым способом. Тут я просто вспоминаю об огромном количестве знакомых девушек, которые сидят на этих причудливых диетах с голоданием и "детоксом": запрещают себе морковку, считают, сколько раз за день покакали или... ну, что там ещё придумали. Жуть. А самое странное — на определённое время эти диеты становятся основной частью их личности, всем, о чём они говорят. По ощущениям, как будто они вообще не управляют жизнью, но находят хотя бы один аспект, который могут взять под контроль. Ужасно огорчает", — StrangersWithAndi.

"Излишняя самокритика. Многие девушки постоянно оскорбляют себя/свой внешний вид. Подумайте: если вы бы ни за что не сказали такое лучшему другу или подруге, то и себе говорить эти вещи, очевидно, не стоит", — ohnoyadont.

"Стыдят других за то, что те не разделяют их убеждений. Я живу в Иране, и мне, честно говоря, противно видеть, как некоторые религиозные женщины склонны стыдить других дам и обвинять их в том, что они одеваются как "шлюхи". Если вы думаете, что ваш муж, брат или сын могут быть соблазнены, увидев мои уши и волосы, проблема явно не во мне", — Specialist_Ad5114.

"Учат дочерей, что быть с абьюзивным мужчиной — норма. У нас в стране даже фраза есть такая: "Бьёт — значит любит". Это то, что действительно дрянные родители говорят дочкам, если тех обижает мальчик", — detective_kiara.

Фото © Shutterstock