"Чудеса случаются, если веришь!": Ольга Орлова, у которой после сорока жизнь только началась, ждёт ребёнка

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила подписчикам новость, которую все давно ждали: она беременна. 44-летняя звезда рассекретила интересное положение, когда скрывать округлившийся живот стало невозможно. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!❤️" — подписала Орлова видео, на котором прогуливается по пляжу и шлёт воздушный поцелуй.

Певица Ольга Орлова рассекретила позднюю беременность. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311

Что интересно, на скорое пополнение в семье Ольга намекнула ещё в августе, предложив фанаткам отказаться от диет и правильного питания. "Объявляю бесплатный марафон по набору веса и прекрасного настроения!!! 😂 Кто со мной)))? 🤪" — написала артистка полтора месяца назад под фото, на котором животик уже проглядывал.

Малыш станет вторым ребёнком Орловой, у которой есть 21-летний сын Артём от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Поклонницы уже вовсю поздравляют артистку: "Оля, это счастье! Поздравляю от души 😍❤️", "Какое счастье!!!! Урааааа!!!!💋💋💋💋", "Счастье есть😍Любовь творит чудеса".

В сентябре 2021-го Орлова в тайне от всех вышла замуж за мужчину мечты, а потом заявила, что после сорока лет жизнь только начинается. Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу.