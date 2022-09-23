"Чудеса случаются, если веришь!": Ольга Орлова, у которой после сорока жизнь только началась, ждёт ребёнка
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила подписчикам новость, которую все давно ждали: она беременна. 44-летняя звезда рассекретила интересное положение, когда скрывать округлившийся живот стало невозможно. "Не переставайте надеяться, продолжайте мечтать! Чудеса случаются, если ты в них веришь!❤️" — подписала Орлова видео, на котором прогуливается по пляжу и шлёт воздушный поцелуй.
Певица Ольга Орлова рассекретила позднюю беременность. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311
Что интересно, на скорое пополнение в семье Ольга намекнула ещё в августе, предложив фанаткам отказаться от диет и правильного питания. "Объявляю бесплатный марафон по набору веса и прекрасного настроения!!! 😂 Кто со мной)))? 🤪" — написала артистка полтора месяца назад под фото, на котором животик уже проглядывал.
Малыш станет вторым ребёнком Орловой, у которой есть 21-летний сын Артём от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Поклонницы уже вовсю поздравляют артистку: "Оля, это счастье! Поздравляю от души 😍❤️", "Какое счастье!!!! Урааааа!!!!💋💋💋💋", "Счастье есть😍Любовь творит чудеса".
В сентябре 2021-го Орлова в тайне от всех вышла замуж за мужчину мечты, а потом заявила, что после сорока лет жизнь только начинается. Скромная церемония бракосочетания прошла в узком кругу.
Ольга Орлова — российская певица и актриса, участница поп-группы "Блестящие" с 1995 по 2000 год, в 2017-м стала ведущей телешоу "Дом-2". Подробнее о биографии звезды читайте на сайте Uznayvse.ru.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olgaorlova1311