Тарзан, Агутин, Пореченков: Кого из звёзд шоубиза могут мобилизовать

Сергей Глушко (Тарзан)

Прежде чем захватить российский стриптиз и стать для всех Тарзаном, Сергей Глушко окончил Петербургскую военно-космическую академию Можайского. После учёбы три года служил на космодроме Плесецк в качестве инженера. Сергей выбрал такой путь неслучайно: он пошёл по стопам отца, который когда-то служил на том же самом объекте.

Леонид Агутин

Агутин, певший про то, как паровоз мчится на границу, служил в пограничных войсках в Карелии, на границе с Финляндией. Будущий заслуженный артист России поначалу был членом военного ансамбля, но после очередного ухода в самоволку был лишён места в коллективе. До сих пор музыкант с гордостью вспоминает, как во время службы задержал нарушителя на границе.

Михаил Пореченков

Актёра Пореченкова по праву называют звездой боевиков. Михаил пошёл по стопам отца, почти окончив военное училище, но за десять дней до выпуска Пореченкова отчислили. Будущий народный артист РФ попал в стройбат, и этот опыт подарил ему стальной характер, а ещё отличную физическую форму и умение обращаться с оружием.

Илья Лагутенко

Будущий солист легендарной группы "Мумий тролль" попал в ряды ВВС Краснознамённого Тихоокеанского флота в 18-летнем возрасте. Лагутенко два года служил на секретном полигоне Военно-морского флота. Там не было ни врачей, ни нормальной кухни, ребятам приходилось готовить самим. Но, несмотря на это, Илья ничуть не жалеет о том времени, ведь такого "экзотического" опыта ему не обеспечит ни один организатор выступлений.

Птаха (Давид Нуриев)

Рэпер Птаха служил в погранвойсках в Ельце, а потом был направлен в Екатеринбург. Артист уже заявил, что в случае необходимости готов пойти воевать: позорить род и быть самым слабым звеном Давиду Нуриеву не хочется.

"Я, так же как и все, пойду и буду воевать <...> Меня воспитали так, что мужчина — это не просто особь мужского пола. Это определённые черты характера, склад ума, метод решения вопросов", — сообщил Нуриев в комментарии NEWS.ru.