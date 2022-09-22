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22 сентября, 12:00

5 реальных вакансий, доказывающих, что далеко не все профессии нужны и важны

Старая детская присказка учит, что нельзя судить человека по его работе. Но, скажем прямо, в современном мире есть такие вакансии, подпишется на которые разве что кто-то беспринципный. Или идиот.

Папарацци

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Папарацци. Какого чёрта слежка за людьми для них нечто нормальное?! Они недолюди-пиявки. Я удивлён и разочарован фактом, что власти до сих пор не приняли никаких законов, защищающих людей от папарацци. Хотел бы я, чтобы в Сети было больше видео, на которых у журналюг выхватывают камеры и бросают под автобусы", — Dman125.

Телефонные мошенники

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мошенники, которые сидят в кол-центрах. Эти индивиды действительно "трудятся" полный рабочий день с девяти до пяти, звоня случайным людям, чтобы украсть деньги. Чёртовы неудачники", — dblevs22.

Перекупщики билетов

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Люди, которые скупают онлайн-билеты на мероприятия (концерты, матчи и т.д.), чтобы их потом продать втридорога. Есть целая индустрия с компаниями, полностью отстроенными на сотрудниках, которые покупают и продают билеты полный рабочий день", — Wrong_Eggplant.

Рекрутеры в модельные/актёрские агентства

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Это люди по подбору "кадров" для фальшивых агентств талантов. Они проводят целые презентации (часто лично!), чтобы новые актёры и модели подписали контракт, который предполагает вступительный взнос, иногда исчисляемый тысячами долларов. Очевидно, их жертвы не понимают, что связались с мошенниками... до тех пор, пока не прогуглят название фирмы. Рекрутеры обычно кажутся очень даже честными и заинтересованными. Не знаю, как они спят по ночам, будучи в курсе, каким способом зарабатывают на жизнь", — Charmien.

Трейдеры

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Трейдеры-шортисты. Торговля акциями как концепция обеспечивает капитальные вложения, которые позволяют компании расти. Но большая часть шортовой (от англ. short — "короткий") торговли не связана с инвестициями или чем-то ещё. Речь идёт о прогнозировании тенденций, чтобы купить акции, а потом через несколько секунд перепродать. Они не предоставляют ни товаров, ни услуг, чтобы внести вклад в экономику. Просто извлекают выгоду из системы. Они паразиты", — Boyhowdy107.

5 профессий, которые со стороны кажутся раем, но в реальности это настоящий ад

5 профессий, которые со стороны кажутся раем, но в реальности это настоящий ад

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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