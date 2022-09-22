5 реальных вакансий, доказывающих, что далеко не все профессии нужны и важны

Папарацци

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"Папарацци. Какого чёрта слежка за людьми для них нечто нормальное?! Они недолюди-пиявки. Я удивлён и разочарован фактом, что власти до сих пор не приняли никаких законов, защищающих людей от папарацци. Хотел бы я, чтобы в Сети было больше видео, на которых у журналюг выхватывают камеры и бросают под автобусы", — Dman125.

Телефонные мошенники

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"Мошенники, которые сидят в кол-центрах. Эти индивиды действительно "трудятся" полный рабочий день с девяти до пяти, звоня случайным людям, чтобы украсть деньги. Чёртовы неудачники", — dblevs22.

Перекупщики билетов

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"Люди, которые скупают онлайн-билеты на мероприятия (концерты, матчи и т.д.), чтобы их потом продать втридорога. Есть целая индустрия с компаниями, полностью отстроенными на сотрудниках, которые покупают и продают билеты полный рабочий день", — Wrong_Eggplant.

Рекрутеры в модельные/актёрские агентства

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"Это люди по подбору "кадров" для фальшивых агентств талантов. Они проводят целые презентации (часто лично!), чтобы новые актёры и модели подписали контракт, который предполагает вступительный взнос, иногда исчисляемый тысячами долларов. Очевидно, их жертвы не понимают, что связались с мошенниками... до тех пор, пока не прогуглят название фирмы. Рекрутеры обычно кажутся очень даже честными и заинтересованными. Не знаю, как они спят по ночам, будучи в курсе, каким способом зарабатывают на жизнь", — Charmien.

Трейдеры

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