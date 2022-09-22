Топ-5 знаков зодиака, которые живут в роскоши и богатстве, не соглашаясь на меньшее

Астрология управляет нашей жизнью немного больше, чем мы ожидаем или хотим верить. Знаки зодиака, под которыми мы родились, определяют некоторые черты личности, что становятся нашей неотъемлемой частью. Так, Стрелец беззаботен, Козерог всегда сосредоточен, а Близнецы усердны. Что до знаков зодиака, которые хотят или уже живут в роскоши и богатстве, не соглашаясь на меньшее, то это те представители зодиакального круга, кого вы меньше всего ожидали встретить в нашем списке.

5. Знак зодиака Стрелец

Стрельцы часто не жалеют огромных сумм — эти представители стихии Огня готовы потратить состояние на понравившуюся вещь. Фото © Freepik / Vectorium

Носители этого знака зодиака любят дорогие вещи, им нравятся статусность и чувство превосходства над окружающими. Стрельцы не жалеют огромных сумм и готовы потратить на приглянувшуюся вещицу целое состояние, не задумываясь, практичная она или не очень. Эти люди охотятся за впечатлениями и чувствами, которые возникают от обладания тем или иным роскошным предметом. Поэтому с большей вероятностью именно человек-Стрелец выберет билет на самолёт в бизнес-классе, купит технику с приставкой pro и порадует себя винтажной, но очень дорогой одеждой, если поймёт, что это поднимет настроение.

4. Знак зодиака Водолей

Водолеи с помощью дорогих вещей доказывают свою авторитетность окружающим. Фото © Freepik / Vectorium

Если говорить о тяге Водолеев к роскоши, эти представители стихии Воздуха не отказывают себе в отпусках в трендовых отелях и в постоянном обновлении гаджетов. Если на рынке появляется новый телефон, этих людей переполняет желание купить новинку здесь и сейчас, а не ждать падения цен. Обладание дорогой вещицей даёт Водолеям шанс почувствовать себя элитой — так они доказывают свою авторитетность окружающим.

3. Знак зодиака Козерог

Козероги не любят предаваться спешке и идут к цели медленно, но верно. Фото © Freepik / Vectorium

Козероги обожают красивые вещи, но могут быть скромными, когда это необходимо. Астрологи знают, что люди этого знака зодиака известны упорством и трудолюбием: Козероги не любят спешить и идут к цели медленно. Такой же подход практикуют и при трате денег. Представителям земной стихии могут потребоваться месяцы, чтобы сузить круг того, что нравится, поскольку Козероги очень разборчивы и слишком привередливы. Рождённые под этим знаком зодиака всегда окружают себя предметами роскоши, чтобы чувствовать комфорт от жизни. А из-за упрямства Козероги не отступятся от цели, даже если придётся залезть в долги или питаться гречкой месяц — всё равно накопят и купят то, чего так безумно хотели.

2. Знак зодиака Лев

Львы не отказывают себе в комфортной и роскошной жизни. Фото © Freepik / Vectorium

Львы не отказывают себе в комфортной и роскошной жизни. Это знак зодиака, который верит в высокие стандарты. Представители стихии Огня умеют не только тратить, балуя себя невероятно роскошными и дорогими новинками, но и находить на хотелки лишние деньги. Так что, если вы пытаетесь выяснить, какой знак зодиака любит роскошь, но при этом не уходит в ноль на зарплатной карте, это Лев. Будьте уверены, разобраться с финансами в браке с носителем этого знака зодиака не составит большого труда. А ещё такие люди щедры на подарки. Так что вам очень повезло, если в друзьях оказался человек-Лев.

1. Знак зодиака Телец

Чем больше на себя тратит денег Телец, тем счастливее становится. Фото © Freepik / Vectorium