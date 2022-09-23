8 опасных кулинарных лайфхаков, про которые срочно стоит забыть, если жизнь дорога

Жизнь современного человека невозможно представить без Интернета. Мы идём туда с любыми вопросами, а иногда ищем разные лайфхаки, которые теоретически должны облегчить то или иное дело. Но на просторах Сети можно встретить вредные и даже опасные советы, пробовать которые не стоит. Рассказываем, что из "полезного" может сильно навредить.

Привычка мыть мясо перед готовкой

С каплями воды на кухню могут попасть микроорганизмы, что живут на поверхности мяса. Фото © Shutterstock

Ну кто не встречал хозяйку, которая перед готовкой обязательно тщательно моет все продукты. Хорошая привычка, казалось бы. Но в случае с сырым мясом животных или птиц от такого лайфхака больше вреда, чем пользы. Дело в том, что микроорганизмы, живущие на поверхности мяса, с каплями воды могут с лёгкостью попасть на кухонные принадлежности, "заразив" их. Лучше не рисковать и мясо перед готовкой всё-таки не мыть. Но если считаете, что необходимость в этом есть, налейте в глубокую миску ледяной воды и опустите продукт в неё на пару минут. Старайтесь, чтобы капли с мяса минимально стекали и не попадали на поверхности кухни.

Попытка открыть бутылку вина необычным способом

Любители итальянской кухни знают, как часто для приготовления блюд необходим бокальчик вкусного вина. Представьте себя в ситуации, когда готовка в самом разгаре, вы тянетесь за бутылкой, чтобы добавить алкоголь в сковороду, как вдруг осознаёте, что штопор где-то потерялся. Что теперь делать — нарушать рецепт? Скорее всего, вы судорожно начнёте набирать на смартфоне "как открыть бутылку вина" или "открыть бутылку без штопора". Добрый поисковик предложит вам десятки лайфхаков для решения проблемы. Как минимум один из них пробовать не стоит — мы говорим про способ с зажигалкой. Некоторые умники советуют поднести к горлышку огонь и постепенно нагревать стенки бутылки. Со временем пробка выскочит, обещают умельцы, и вино окажется в доступе. Вот только советчики умалчивают о большой вероятности того, что бутылка от такого лайфхака взорвётся прямо у вас в руках, а осколки разлетятся по всей кухне.

Желание сварить что-то в пластике

На такие советы могут наткнуться те, кто собирается готовить для большого количества людей. Есть распространённый рецепт омлета на компанию: взять пластиковые пакеты Zip-lock, добавить в каждый по несколько яиц, зелень, сыр и соль, хорошенько взболтать и опустить в кипящую воду. Лайфхак обещает приготовление сразу нескольких порций одновременно, но совершенно нагло умалчивает о последствиях такого эксперимента. При кипении пластик выделяет опасные для здоровья вещества, которые вместе с пищей попадут к вам в организм. К тому же велика вероятность, что пакеты просто не выдержат высокой температуры и разварятся, украв у вас продукты и драгоценное время.

Привычка пробовать сырое тесто

В большинстве случаев один из ингредиентов теста — сырые яйца, а они могут быть заражены сальмонеллой. Фото © Shutterstock

Почему-то большинство людей, имеющих дело с тестом, привыкли пробовать его сырым. Кому-то просто нравится вкус, а кто-то таким образом изучает, хватает ли в нём специй. Но знайте: если вы увидели совет пробовать сырое тесто, никогда им не пользуйтесь. Часто одним из ингредиентов становятся сырые яйца, а они могут быть заражены сальмонеллой. Лучше не рисковать: не тянуть в рот сырое тесто и пробовать его уже после термической обработки. Да, иногда ситуацию решает даже маленький кусочек.

Привычка солить блюдо в самом начале готовки

Большинство из нас никогда бы не подумали придерживаться каких-то таймингов по добавлению тех или иных специй в блюдо. Да и если посмотреть пошаговое видео по приготовлению блюда по рецепту, люди солят еду в тот момент, как вспомнят, или в самом начале, чтобы потом не отвлекаться. Но знайте: так делать неправильно. Оказалось, если посолить блюдо вначале, соль просто испарится из-за продолжительной термической обработки. Лучше добавлять её в конце и с как можно большей высоты — так соль ляжет равномернее и точно передаст вкус без потерь.

Привычка мешать фарш руками

Фарш теряет воздушную текстуру и приятный аромат, если перемешивать его руками. Фото © Shutterstock

Один из распространённых лайфхаков, от которого больше вреда, чем пользы. Некоторые хозяйки или повара-самоучки советуют перемешивать фарш руками. Оправдывают это тем, что лучше чувствуют однородность массы, или вообще считают, что только при подобном ритуале котлеты получатся вкусными. Но на деле всё происходит наоборот. Мешая рубленое мясо руками, вы делаете его жёстче. Фарш теряет воздушную текстуру и приятный аромат. Чтобы блюдо осталось сочным и более вкусным, для перемешивания лучше использовать лопаточку или обычную ложку.

Привычка ставить в холодильник только что приготовленные блюда

Ужасный лайфхак и совет, о котором вообще стоит навсегда забыть. Если уберёте в холодильник что-то горячее, испортите не само блюдо, а продукты вокруг, которые будут подвержены воздействию тепла и пара. К тому же такая привычка может негативно отразиться на работе холодильника и даже стать причиной его поломки. Поэтому лучшее решение — дать блюду немного остыть, а потом уже перемещать в холодильник. Но помните, что надолго оставлять готовые продукты при комнатной температуре не стоит, 1–2 часа достаточно.

Привычка забывать тщательно мыть раковину после готовки

Микробы, живущие на поверхности раковины, с лёгкостью перекочуют на посуду. Фото © Shutterstock