Женщины с этими именами с возрастом превращаются в сварливых и вредных старух
Те самые бабушки со скамеек у подъездов, обсуждающие всех подряд, противные соседки снизу, жалующиеся на несуществующий шум из вашей квартиры. Кому из женщин уготовано стать сварливыми старухами?
Не исключено, что с возрастом у женщины может немного испортиться характер. Такое бывает со всеми, даже с теми, кто в юном возрасте отличался ангельским нравом. А что ждёт тех самых дам, которые и в молодые годы были счастливыми обладательницами тяжёлого и скверного характера? Истерички и стервы превратятся в сварливых и вредных старух. Оказалось, эта участь уготована почти всем женщинам со следующими четырьмя именами.
Женское имя Лариса
Совладать с командирскими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу. Фото © Shutterstock
Уже в юности женщина показывала себя жадной и скупой личностью, экономящей на комфорте своём и супруга. Стоит ли говорить, что с годами эта отрицательная черта характера Ларисы только усилится? Старушка может командовать всеми и вся, и совладать с такими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу — его Лара полностью подчинит своей воле. Зато страсть к практичности у носительницы имени останется до конца жизни, что может отрицательно отразиться на комфорте.
Карина
Карина рискует оказаться в старости той особой, кто без повода критикует и осуждает людей. Фото © Shutterstock
На старости лет обладательница этого имени превратится в сварливую личность, которую не устраивает поведение окружающих. Именно Карина рискует оказаться на пенсии той особой, кто без повода критикует и осуждает тех, кто отличается от неё. Женщина считает своим долгом воспитать молодёжь "правильно", ставя в пример себя любимую и повествуя про достижения из прошлого. Правда, Карина может привирать иногда или намеренно запугивать авторитетом. Не бабушка, а головная боль.
Имя Оксана
Оксана превратится в старуху, которая постоянно воротит от всего нос. Фото © Shutterstock
Строгая и мнительная Оксана превратится в старуху, которая постоянно воротит от всего нос. Всё будет ей не так. Желая привлечь побольше внимания и спастись от одиночества, Ксюша станет выдумывать сказки о скорой смерти или серьёзной болезни, лишь бы родные как можно чаще были рядом. Из-за скверного характера к старости у Оксаны не останется друзей. Недостаток внимания к своей персоне такая старушка компенсирует ссорами на улицах или в магазинах, чтобы хоть как-то себя развеселить.
Таисия
Таисия на пенсии перестанет контролировать эмоции и начнёт срываться на окружающих. Фото © Shutterstock
Непредсказуемая Таисия, склонная к перепадам настроения и построению наполеоновских планов, в старости вообще слетит с катушек. Став бабушкой, носительница имени перестанет контролировать эмоции и начнёт часто срываться на окружающих. А ещё в пенсионном возрасте у Таи может развиться любовь к сплетням, что подтолкнёт её к слежке за соседями. Неудивительно, если Таисия на очередном собрании у подъезда начнёт клеветать на неугодных жильцов, критикуя.
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