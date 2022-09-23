Женщины с этими именами с возрастом превращаются в сварливых и вредных старух

Не исключено, что с возрастом у женщины может немного испортиться характер. Такое бывает со всеми, даже с теми, кто в юном возрасте отличался ангельским нравом. А что ждёт тех самых дам, которые и в молодые годы были счастливыми обладательницами тяжёлого и скверного характера? Истерички и стервы превратятся в сварливых и вредных старух. Оказалось, эта участь уготована почти всем женщинам со следующими четырьмя именами.

Женское имя Лариса

Совладать с командирскими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу. Фото © Shutterstock

Уже в юности женщина показывала себя жадной и скупой личностью, экономящей на комфорте своём и супруга. Стоит ли говорить, что с годами эта отрицательная черта характера Ларисы только усилится? Старушка может командовать всеми и вся, и совладать с такими замашками Ларисы будет крайне тяжело даже мужу — его Лара полностью подчинит своей воле. Зато страсть к практичности у носительницы имени останется до конца жизни, что может отрицательно отразиться на комфорте.

Карина

Карина рискует оказаться в старости той особой, кто без повода критикует и осуждает людей. Фото © Shutterstock

На старости лет обладательница этого имени превратится в сварливую личность, которую не устраивает поведение окружающих. Именно Карина рискует оказаться на пенсии той особой, кто без повода критикует и осуждает тех, кто отличается от неё. Женщина считает своим долгом воспитать молодёжь "правильно", ставя в пример себя любимую и повествуя про достижения из прошлого. Правда, Карина может привирать иногда или намеренно запугивать авторитетом. Не бабушка, а головная боль.

Имя Оксана

Оксана превратится в старуху, которая постоянно воротит от всего нос. Фото © Shutterstock

Строгая и мнительная Оксана превратится в старуху, которая постоянно воротит от всего нос. Всё будет ей не так. Желая привлечь побольше внимания и спастись от одиночества, Ксюша станет выдумывать сказки о скорой смерти или серьёзной болезни, лишь бы родные как можно чаще были рядом. Из-за скверного характера к старости у Оксаны не останется друзей. Недостаток внимания к своей персоне такая старушка компенсирует ссорами на улицах или в магазинах, чтобы хоть как-то себя развеселить.

Таисия

Таисия на пенсии перестанет контролировать эмоции и начнёт срываться на окружающих. Фото © Shutterstock