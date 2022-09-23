5 рабочих способов укрепить организм с помощью приправ, когда иммунитет дал слабину

Чеснок — природный антибиотик

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Самой универсальной из всех специй, если не считать перец, по праву называют чеснок. Чеснок не только является отличным средством для профилактики вирусных заболеваний, но и хорошо влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Как правильно использовать приправу? Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует класть чеснок за две минуты до готовности блюда. В случае если добавите чеснок в уже готовое блюдо, ароматы других продуктов окажутся перекрыты.

Куркума против воспалений

Если в ежедневном рационе присутствуют пряности, можно считать, что от ряда воспалительных процессов вы защищены. Например, те, кто добавляет в пищу куркуму, получают дозу куркумина — этот антиоксидант известен противовоспалительными свойствами.

Шафран для настроения

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Шафран работает как противовоспалительное средство, и в осенний период сезонных заболеваний может стать отличным подспорьем. Ещё эта пряность защищает от гастрита и аллергии, обладает антидепрессивным, противосудорожным, противоопухолевым эффектами.

Гвоздика от кашля

У гвоздики ярко выраженный аромат и жгучий вкус. Эту пряность получают, высушивая нераскрывшиеся бутоны тропического гвоздичного дерева из рода сизигиум. Гвоздика успокаивает нервную систему, снимает усталость, а ещё способна остановить кашель, очистить слизистые и улучшить кровообращение.

Фенхель для глубокого дыхания

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Фенхель, который в народе называют аптечным укропом, улучшает состояние дыхательной и мочеполовой систем, помогает пищеварению. Семена этого растения можно добавлять в супы для придания аромата и пикантного вкуса, а корни и листья резать в салаты, тушить с говядиной или рыбой, пишет "Вечерняя Москва".