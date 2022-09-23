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23 сентября, 08:45

5 рабочих способов укрепить организм с помощью приправ, когда иммунитет дал слабину

Осенью, когда всё, что хочется делать, — свернуться калачиком у камина с кружкой тёплого чая с лимоном, иммунитет резко может ослабнуть из-за холодов. Собрали действенные меры по укреплению организма.

Чеснок — природный антибиотик

Фото © Pixabay / iwellgun

Фото © Pixabay / iwellgun

Самой универсальной из всех специй, если не считать перец, по праву называют чеснок. Чеснок не только является отличным средством для профилактики вирусных заболеваний, но и хорошо влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Как правильно использовать приправу? Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует класть чеснок за две минуты до готовности блюда. В случае если добавите чеснок в уже готовое блюдо, ароматы других продуктов окажутся перекрыты.

Куркума против воспалений

Если в ежедневном рационе присутствуют пряности, можно считать, что от ряда воспалительных процессов вы защищены. Например, те, кто добавляет в пищу куркуму, получают дозу куркумина — этот антиоксидант известен противовоспалительными свойствами.

Шафран для настроения

Фото © Pixabay / ulleo

Фото © Pixabay / ulleo

Шафран работает как противовоспалительное средство, и в осенний период сезонных заболеваний может стать отличным подспорьем. Ещё эта пряность защищает от гастрита и аллергии, обладает антидепрессивным, противосудорожным, противоопухолевым эффектами.

Гвоздика от кашля

У гвоздики ярко выраженный аромат и жгучий вкус. Эту пряность получают, высушивая нераскрывшиеся бутоны тропического гвоздичного дерева из рода сизигиум. Гвоздика успокаивает нервную систему, снимает усталость, а ещё способна остановить кашель, очистить слизистые и улучшить кровообращение.

Фенхель для глубокого дыхания

Фото © Pixabay / PublicDomainPictures

Фото © Pixabay / PublicDomainPictures

Фенхель, который в народе называют аптечным укропом, улучшает состояние дыхательной и мочеполовой систем, помогает пищеварению. Семена этого растения можно добавлять в супы для придания аромата и пикантного вкуса, а корни и листья резать в салаты, тушить с говядиной или рыбой, пишет "Вечерняя Москва".

Простуда не пройдёт: 8 действенных способов укрепить иммунитет, которые подойдут даже лентяям

Простуда не пройдёт: 8 действенных способов укрепить иммунитет, которые подойдут даже лентяям

Ранее эндокринолог Елена Евдокимова назвала четыре неочевидных продукта, которые защитят от простуды. Все знают, что для повышения иммунитета и профилактики заболеваний в осенне-зимний период нужно непременно употреблять в пищу чеснок, мёд, имбирь и лимоны. Но мало кто в курсе, что есть и другие продукты — союзники человека в противостоянии болезням.

Обложка ©

Pixabay / Ajale

Марта Белова

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