58-летний Брэд Питт поделился секретом привлекательности — всё просто как дважды два

Американский актёр Брэд Питт, который в свои 58 остаётся безусловным секс-символом, раскрыл секрет привлекательности. В интервью с журналом Vogue кинопродюсер поделился информацией о запуске гендерно-нейтральной линейки уходовой косметики Le Domaine. В основу средств бренда легли виноград и, конечно же, научный подход. Что интересно, Питт решил не торговать лицом, как это делают многие звёзды. А всё потому, что каких-то особенных ритуалов по уходу за собой Брэд не придерживается.

"Я умываюсь утром, наношу сыворотку и дневной крем и выхожу из дома", — заметил Питт. Вечером актёр умывает лицо, наносит серум, а поверх ночной крем. Причём раньше Брэд очищал лицо один раз в день, но всё приходит с возрастом и опытом.

"На самом деле Гвинет [Пэлтроу] была человеком, который приучил меня умываться два раза в день", — добавил артист.