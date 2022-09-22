10 фото пушистых мастеров маскировки, увидев которые невозможно не рассмеяться

Фото © Reddit / TongueThe

"Это не полотенце, если вы не заметили!" — asilvertintedrose.

Фото © Reddit / asilvertintedrose

"Нашли сегодня этого малыша. Прячется в волосах моей девушки", — butitsa10-33.

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"Наконец-то я понял, где прячется наш кот Танк. Заметил его только потому, что по телевизору чирикала птица, а он приподнял голову. Кто нашёл?" — Ellekm730.

Фото © Reddit / Ellekm730

"Луна думает, что хорошо спряталась", — bag-o-frogs.

Фото © Reddit / bag-o-frogs

"Спустя год она, видимо, всё ещё считает себя посудой", — Blueskittle101.

Фото © Reddit / Blueskittle101

"Ш-ш-ш! Я тут прячусь вообще-то!" — spookex.

Фото © Reddit / spookex

"Мой кот и его попытки спрятаться", — david_9090.

Фото © Reddit / david_9090

"Только что потратил десять минут на поиски моего кота...", — cewallace9

Фото © Reddit / cewallace9

"Они никогда меня здесь не найдут", — GiantJackalope.