10 фото пушистых мастеров маскировки, увидев которые невозможно не рассмеяться
У кошек, как у прирождённых охотников, потребность куда-нибудь запрятаться — в крови. У одних получается идеально, другие только смешат хозяев. Собрали 10 фото самых забавных случаев.
"Искусство маскировки", — TongueThe.
Фото © Reddit / TongueThe
"Это не полотенце, если вы не заметили!" — asilvertintedrose.
Фото © Reddit / asilvertintedrose
"Нашли сегодня этого малыша. Прячется в волосах моей девушки", — butitsa10-33.
Фото © Reddit / butitsa10-33
"Наконец-то я понял, где прячется наш кот Танк. Заметил его только потому, что по телевизору чирикала птица, а он приподнял голову. Кто нашёл?" — Ellekm730.
Фото © Reddit / Ellekm730
"Луна думает, что хорошо спряталась", — bag-o-frogs.
Фото © Reddit / bag-o-frogs
"Спустя год она, видимо, всё ещё считает себя посудой", — Blueskittle101.
Фото © Reddit / Blueskittle101
"Ш-ш-ш! Я тут прячусь вообще-то!" — spookex.
Фото © Reddit / spookex
"Мой кот и его попытки спрятаться", — david_9090.
Фото © Reddit / david_9090
"Только что потратил десять минут на поиски моего кота...", — cewallace9
Фото © Reddit / cewallace9
"Они никогда меня здесь не найдут", — GiantJackalope.
Фото © Reddit / GiantJackalope
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Reddit / asilvertintedrose, GiantJackalope