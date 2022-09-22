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22 сентября, 15:45

10 фото пушистых мастеров маскировки, увидев которые невозможно не рассмеяться

У кошек, как у прирождённых охотников, потребность куда-нибудь запрятаться — в крови. У одних получается идеально, другие только смешат хозяев. Собрали 10 фото самых забавных случаев.

"Искусство маскировки", — TongueThe.

Фото © Reddit / TongueThe

Фото © Reddit / TongueThe

"Это не полотенце, если вы не заметили!" asilvertintedrose.

Фото © Reddit / asilvertintedrose

Фото © Reddit / asilvertintedrose

"Нашли сегодня этого малыша. Прячется в волосах моей девушки", — butitsa10-33.

Фото © Reddit / butitsa10-33

Фото © Reddit / butitsa10-33

"Наконец-то я понял, где прячется наш кот Танк. Заметил его только потому, что по телевизору чирикала птица, а он приподнял голову. Кто нашёл?" Ellekm730.

Фото © Reddit / Ellekm730

Фото © Reddit / Ellekm730

"Луна думает, что хорошо спряталась", — bag-o-frogs.

Фото © Reddit / bag-o-frogs

Фото © Reddit / bag-o-frogs

"Спустя год она, видимо, всё ещё считает себя посудой", — Blueskittle101.

Фото © Reddit / Blueskittle101

Фото © Reddit / Blueskittle101

"Ш-ш-ш! Я тут прячусь вообще-то!" spookex.

Фото © Reddit / spookex

Фото © Reddit / spookex

"Мой кот и его попытки спрятаться", — david_9090.

Фото © Reddit / david_9090

Фото © Reddit / david_9090

"Только что потратил десять минут на поиски моего кота...", — cewallace9

Фото © Reddit / cewallace9

Фото © Reddit / cewallace9

"Они никогда меня здесь не найдут", — GiantJackalope.

Фото © Reddit / GiantJackalope

Фото © Reddit / GiantJackalope

Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

Обложка ©

Reddit / asilvertintedrose, GiantJackalope

Сергей Трофимов

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