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Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

На первый взгляд может показаться, что на фотографии запечатлено только старое дерево. Но стоит немного присмотреться, и в зарослях леса начинает вырисовываться настоящая сова. Кому-то хватает и пяти секунд, чтобы найти птицу, а сколько времени это займёт у вас?

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Гиф © Giphy

30-летний фотограф-любитель из города Ченнаи на юге Индии Варун Джайн сделал уникальную фотографию совы во время сафари в национальном парке Пенч в центральной части страны. На самом деле даже сам фотограф не сразу понял, что именно он видит, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / TReporta

Нам потребовалось почти десять минут, чтобы понять, что мы смотрим на сову

Варун Джайн

Если вы ещё не нашли на кадре птицу, то вот вам подсказка

Фото © Twitter / TReporta

Мы бы так ничего и не заметили, если бы не едва заметные движения птицы, которые привлекли моё внимание. И даже на готовом кадре было очень трудно отличить сову от всего остального. А когда мы показывали это фото другим, они и вовсе ничего не видели

Варун Джайн

Фото © Twitter / TReporta

Многие животные отлично умеют прятаться. К примеру, фотограф дикой природы Бобби-Джо сняла пейзажи потрясающей красоты, но, присмотревшись, можно заметить, что в кадре прячутся свирепые хищники.

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