Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

Мы бы так ничего и не заметили, если бы не едва заметные движения птицы, которые привлекли моё внимание. И даже на готовом кадре было очень трудно отличить сову от всего остального. А когда мы показывали это фото другим, они и вовсе ничего не видели

Варун Джайн