Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

30-летний фотограф-любитель из города Ченнаи на юге Индии Варун Джайн сделал уникальную фотографию совы во время сафари в национальном парке Пенч в центральной части страны. На самом деле даже сам фотограф не сразу понял, что именно он видит, пишет Daily Mail.
Нам потребовалось почти десять минут, чтобы понять, что мы смотрим на сову
Варун Джайн
Если вы ещё не нашли на кадре птицу, то вот вам подсказка
Мы бы так ничего и не заметили, если бы не едва заметные движения птицы, которые привлекли моё внимание. И даже на готовом кадре было очень трудно отличить сову от всего остального. А когда мы показывали это фото другим, они и вовсе ничего не видели
Варун Джайн
Многие животные отлично умеют прятаться. К примеру, фотограф дикой природы Бобби-Джо сняла пейзажи потрясающей красоты, но, присмотревшись, можно заметить, что в кадре прячутся свирепые хищники.
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