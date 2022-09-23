Пять святых, которые помогают военным

Первостепенно поклонение Господу Иисусу Христу, "через него наше спасение", прежде всего — душ, заявил в беседе с Лайфом священник Сергей Муравьёв. Нужно помнить, что всё в руках Божьих. "Ко всей полноте Святой Троицы мы имеем доступ именно через сына Божьего, через Господа нашего Иисуса Христа". Орудием нашего спасения является Крест Господень. "Без креста никуда. Поэтому все имеют и нательный крестик, и поклоняются кресту".

Какой святой защищает военных?

Богородица

Владимирская икона Божией Матери — наиболее почитаемое изображение Богоматери на Руси. Византия. XII век. Фото © Wikipedia

Богоматерь — величайшая из христианских святых, одна из самых почитаемых личностей. В славянской традиции выступала как заступница на небесах, защитница от нечистой силы, помощница в трудных ситуациях. К ней крестьяне обращались с молитвами и заклинаниями.

Божья матерь — заступница наша. Покров её над нами. Недаром многие иконы в честь Божией Матери являлись нашему Отечеству как спасение в трудные минуты, когда города, княжества были на грани уничтожения. Прекрасный пример тому Владимирская икона Божией Матери, по молитвам перед которой в XIV веке спаслась Москва от нашествия Тамерлана Сергей Муравьёв Священник

Святитель Николай Чудотворец

Фреска с изображением Николая Чудотворца в соборе Ферапонтова монастыря (Дионисий, 1502 год). Фото © Wikipedia

Святой Николай Чудотворец, которого верующие знают также как Николая Угодника, на Западе считается покровителем практически всех слоёв общества, но в особенности — несовершеннолетних. В странах Востока его чтут как покровителя сирот, путешествующих и заключённых. "Все поклонялись ему как защитнику и пленённых, и в скорбях", — пояснил священник Сергей Муравьёв.

Георгий Победоносец

"Чудо Георгия о змие". Новгородская икона, конец XIV века. Государственный Русский музей. Фото © Wikipedia

Христианский святой, великомученик Георгий Победоносец со времён Дмитрия Донского считается покровителем Москвы и изображён на гербе города. Святой Георгий — небесный покровитель воинства.

Это сам воин, который прежде всего показал верность Христу и потерпел мученическую кончину ради того, чтобы служить Христу. Это прекрасное напоминание всем нам и прежде всего воинам — что нужно оставаться человеком и христианином в любоq ситуации и в критические моменты не поддаваться сатанинскому озверению Сергей Муравьёв Священник

Великий князь Александр Невский

Икона cвятого благоверного князя Александра Невского. Фото © Wikipedia

Святой Русской православной церкви Александр Невский является покровителем нашего воинства, в частности cухопутных войск и морской пехоты ВМФ России. "В честь него в советские годы была введена награда (орден Александра Невского, советская награда времён Великой Отечественной войны. — Прим. Лайфа). Хотя все мы знаем, какая идеология была тогда в Советском Союзе, но всё равно орден появился".

Праведный воин Феодор Ушаков

Святой праведный воин Феодор Ушаков. Фото © Wikipedia

Знаменитый флотоводец времён Российской империи Фёдор Ушаков был причислен РПЦ к лику святых в 2001-м. Ушаков, который одержал победы в пяти крупных морских сражениях и не потерпел ни единого поражения, всегда заботился о солдатах и этим снискал большое уважение.

Своей праведной жизнью показал, что человек не должен быть рабом профессии. Если ты воин — это не значит, что у тебя не должно быть сердца Сергей Муравьёв Священник

Какую икону дать сыну в армию?

Иоанн Воинственник. Государственный музей палехского искусства, Палех, Россия. Фото © Wikipedia