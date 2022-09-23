10 фото таких уставших котов, что кажется, хвостатые тоже работали всю неделю
Только представьте, как устают кошки! Тут полежи, там помурчи, здесь поешь... Неудивительно, что выматываются... посреди дня. Собрали 10 смешных "усатых" кадров, взглянув на которые, вы поймёте котов.
"Моя малышка умоталась, просто смотря на меня, работающего по воскресеньям", — ladyem8.
Фото © Reddit / ladyem8
"Котёнок Баттерс устал от жизни бандитской", — sociallyawkwardjess.
Фото © Reddit / sociallyawkwardjess
"Рей наигрался мячиком из скомканной бумаги и теперь отдыхает", — Galliro.
Фото © Reddit / Galliro
"Принц сегодня кушал и спал. Очень устал", — MisterEChops.
Фото © Reddit / MisterEChops
"Так вымотался, аж язык наружу", — Jynx4242.
Фото © Reddit / Jynx4242
"Сегодня наша кошка родила четырёх котят. Её уставшая довольная мордочка, когда она обнимала детёнышей, — одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видел", — pajser92.
Фото © Reddit / pajser92
"Всем привет, познакомьтесь с моей семилетней уставшей кошкой", — spaniardashit.
Фото © Reddit / spaniardashit
"Котёнок развалился, как человек после длинного дня охоты за птичками", — vladgrinch.
Фото © Reddit / vladgrinch
"Нашёл эту малышку под капотом машины. Жутко уставшая, но теперь она хотя бы у нас дома", — jollylogs.
Фото © Reddit / jollylogs
"Батя устал после длинного дня со своими котятами", — Unicornglitteryblood.
Фото © Reddit / Unicornglitteryblood
Reddit / Jynx4242, vladgrinch