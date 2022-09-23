10 фото таких уставших котов, что кажется, хвостатые тоже работали всю неделю

"Моя малышка умоталась, просто смотря на меня, работающего по воскресеньям", — ladyem8.

Фото © Reddit / ladyem8

"Котёнок Баттерс устал от жизни бандитской", — sociallyawkwardjess.

Фото © Reddit / sociallyawkwardjess

"Рей наигрался мячиком из скомканной бумаги и теперь отдыхает", — Galliro.

Фото © Reddit / Galliro

"Принц сегодня кушал и спал. Очень устал", — MisterEChops.

Фото © Reddit / MisterEChops

"Так вымотался, аж язык наружу", — Jynx4242.

Фото © Reddit / Jynx4242

"Сегодня наша кошка родила четырёх котят. Её уставшая довольная мордочка, когда она обнимала детёнышей, — одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видел", — pajser92.

Фото © Reddit / pajser92

"Всем привет, познакомьтесь с моей семилетней уставшей кошкой", — spaniardashit.

Фото © Reddit / spaniardashit

"Котёнок развалился, как человек после длинного дня охоты за птичками", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

"Нашёл эту малышку под капотом машины. Жутко уставшая, но теперь она хотя бы у нас дома", — jollylogs.

Фото © Reddit / jollylogs

"Батя устал после длинного дня со своими котятами", — Unicornglitteryblood.