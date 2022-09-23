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23 сентября, 14:10

10 фото таких уставших котов, что кажется, хвостатые тоже работали всю неделю

Только представьте, как устают кошки! Тут полежи, там помурчи, здесь поешь... Неудивительно, что выматываются... посреди дня. Собрали 10 смешных "усатых" кадров, взглянув на которые, вы поймёте котов.

"Моя малышка умоталась, просто смотря на меня, работающего по воскресеньям", — ladyem8.

Фото © Reddit / ladyem8

Фото © Reddit / ladyem8

"Котёнок Баттерс устал от жизни бандитской", — sociallyawkwardjess.

Фото © Reddit / sociallyawkwardjess

Фото © Reddit / sociallyawkwardjess

"Рей наигрался мячиком из скомканной бумаги и теперь отдыхает", — Galliro.

Фото © Reddit / Galliro

Фото © Reddit / Galliro

"Принц сегодня кушал и спал. Очень устал", — MisterEChops.

Фото © Reddit / MisterEChops

Фото © Reddit / MisterEChops

"Так вымотался, аж язык наружу", — Jynx4242.

Фото © Reddit / Jynx4242

Фото © Reddit / Jynx4242

"Сегодня наша кошка родила четырёх котят. Её уставшая довольная мордочка, когда она обнимала детёнышей, — одна из самых красивых вещей, которые я когда-либо видел", — pajser92.

Фото © Reddit / pajser92

Фото © Reddit / pajser92

"Всем привет, познакомьтесь с моей семилетней уставшей кошкой", — spaniardashit.

Фото © Reddit / spaniardashit

Фото © Reddit / spaniardashit

"Котёнок развалился, как человек после длинного дня охоты за птичками", — vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Нашёл эту малышку под капотом машины. Жутко уставшая, но теперь она хотя бы у нас дома", — jollylogs.

Фото © Reddit / jollylogs

Фото © Reddit / jollylogs

"Батя устал после длинного дня со своими котятами", — Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

10 фото питомцев, которых оставили без присмотра и в итоге сильно пожалели

Обложка ©

Reddit / Jynx4242, vladgrinch

Сергей Трофимов

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