Губернатор Колымы Носов призвал разобраться с нарушениями при мобилизации

Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал разобраться с каждым случаем ошибочного вручения повесток жителям региона, не подлежащим частичной мобилизации.

"Сергей Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. <…> Со всеми случаями будут тщательно разбираться!" — сказано в сообщении правительства региона.

Там добавили, что повестки получили люди, не служившие в армии, не имеющие нужных военно-учётных специальностей, ограниченно годные по здоровью или по возрасту, находящиеся в отставке.