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24 сентября, 09:14

Губернатор Колымы Носов призвал разобраться с нарушениями при мобилизации

Губернатор Магаданской области Сергей Носов призвал разобраться с каждым случаем ошибочного вручения повесток жителям региона, не подлежащим частичной мобилизации.

"Сергей Носов дал поручения разобраться по жалобам от родственников колымчан, которые получили повестки, но не подлежали частичной мобилизации. <…> Со всеми случаями будут тщательно разбираться!" — сказано в сообщении правительства региона.

Там добавили, что повестки получили люди, не служившие в армии, не имеющие нужных военно-учётных специальностей, ограниченно годные по здоровью или по возрасту, находящиеся в отставке.

Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Россиянам напомнили, что повестка подлежащему частичной мобилизации вручается лично в руки

Ранее Лайф писал, что в рамках частичной мобилизации в России могут призвать студентов-заочников. При этом, как указывается на портале "Объясняем.рф", студенты очной формы обучения призываться не будут.

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АГН "Москва" / Денис Гришкин

Артур Лапсаков

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