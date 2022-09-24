Депутат Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

Депутат Госдумы по защите конкуренции и член фракции "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Я служил в Советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас — майор запаса. И я должен выполнить свой долг", — сказал он.