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24 сентября, 08:43

Депутат Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

<p>Обложка © "<a href="https://life.ru/p/1525702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Единая Россия</a>"</p>

Обложка © "Единая Россия"

Депутат Госдумы по защите конкуренции и член фракции "Единой России" Олег Колесников подал заявление о направлении в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Я служил в Советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас — майор запаса. И я должен выполнить свой долг", — сказал он.

В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации

В Госдуме рассказали о депутатах, находящихся в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что депутаты Милонов, Хубезов, Саблин и Сокол попросили отправить их в зону спецоперации. Соответствующее заявление от них получил секретарь генерального совета партии ЕР и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Светлана Оперук

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