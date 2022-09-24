"Салют в вашу честь": Жители Донецка голосуют на референдуме на фоне обстрелов
Жители Донецка рассказали, что чувствуют после голосования на референдумах на фоне взрывов
В ДНР продолжается голосование на референдумах по вхождению республики в состав России. Жители Донецка поделились с журналистами Лайфа тем, что они чувствуют теперь, когда приняли решение в пользу будущего своего региона.
Жители Донецка голосуют на референдумах по вхождению ДНР в состав РФ под взрывами. Видео © LIFE
"За кого ещё можно проголосовать? За вступление в Российскую Федерацию. Надеемся, что всё будет у нас хорошо, позитивно, скоро это всё закончится, весь этот ужас. Спасибо большое всем за вашу работу", — сказала одна из местных жительниц.
В Донецке продолжают раздаваться взрывы, но на настроение избирателей это никак не влияет. Они приходят радостные и даже шутят, что это салюты в честь России. Местные жители со слезами на глазах уходят от пунктов голосования, ведь они ждали этого момента с 2014 года.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
LIFE