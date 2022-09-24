"Салют в вашу честь": Жители Донецка голосуют на референдуме на фоне обстрелов

В ДНР продолжается голосование на референдумах по вхождению республики в состав России. Жители Донецка поделились с журналистами Лайфа тем, что они чувствуют теперь, когда приняли решение в пользу будущего своего региона.

Жители Донецка голосуют на референдумах по вхождению ДНР в состав РФ под взрывами. Видео © LIFE

"За кого ещё можно проголосовать? За вступление в Российскую Федерацию. Надеемся, что всё будет у нас хорошо, позитивно, скоро это всё закончится, весь этот ужас. Спасибо большое всем за вашу работу", — сказала одна из местных жительниц.