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24 сентября, 09:25

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

"Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Чехословацкой погибла женщина 1958 года рождения", — говорится в сообщении.

ВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области

ВСУ обстреляли село Вознесеновка Белгородской области

Взрывы в Донецке были слышны и на видео, которое снял ранее Лайф. На кадрах местные жители рассказали, что чувствуют после голосования на референдуме. Хотя на их настроение обстрел никак не влияет.

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Telegram / Штаб ТерО ДНР

Светлана Оперук

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