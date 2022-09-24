В Донецке после обстрела со стороны ВСУ погибла женщина

В результате обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибла женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.

"Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По улице Чехословацкой погибла женщина 1958 года рождения", — говорится в сообщении.

Взрывы в Донецке были слышны и на видео, которое снял ранее Лайф. На кадрах местные жители рассказали, что чувствуют после голосования на референдуме. Хотя на их настроение обстрел никак не влияет.