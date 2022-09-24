Кабмин профинансирует строительство трёх круизных судов и четырёх сухогрузов

Правительство России направило Минпромторгу 15 млрд рублей на строительство семи судов гражданского флота. Об этом сказано в распоряжении от 23 сентября на сайте кабмина. Стоит отметить, что финансирование осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" из резервного фонда правительства.

"Правительство выделило 15 млрд рублей на запуск строительства семи судов гражданского флота. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что деньги выделены на закладку и начальный этап создания трёх круизных судов проекта "Карелия" и четырёх сухогрузов-контейнеровозов. Причём первый тип плавучего сооружения может вместить до 200 пассажиров.

В распоряжении сказано, что грузовые суда должны спустить на воду в 2025 году, а пассажирские — в 2026 году. Общий размер средств для их создания — около 22 млрд рублей. Сообщается также, что после окончания строительства акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" направит суда крупным организациям РФ в аренду на льготных условиях. Утверждается, что все эти действия приведут к увеличению объёмов грузовых и пассажирских перевозок и обновлению флотилии России.