Мизулина: Украина использует фейки и террор для срыва референдумов

Украина задействовала все ресурсы для срыва проходящих референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам главы Лиги безопасного Интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, всего за первый день в соцсетях распространилось около полутора миллионов фейков о частичной мобилизации и примерно 640 тысяч фейков о голосованиях.

Мизулина — о фейках о частичной мобилизации и референдумах. Видео © Telegram / ОП РФ

"Украина задействовала все имеющиеся ресурсы, чтобы сорвать референдумы и снизить явку. Основная стратегия киевского режима — террор и распространение дезинформации. Продолжаются обстрелы мирного населения, с утра зафиксированы факты телефонного терроризма. Мы с уверенностью можем сказать, что киевский режим испугался. Они поняли, что не смогли запугать мирное население, сломить его волю. Референдум проходит спокойно", — сказала Мизулина.

Главными площадками по распространению фейков стал мессенджер Telegram, где проходит настоящая война, добавила она. Также ложная информация распространяется в видеохостинге YouTube, откуда она уходит в соцсети. Кроме того, указала Мизулина, активизировались и мошенники, граждан просят быть бдительными и не вступать с ними в диалог.