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Регион
Опубликовано 24 сентября 2022, 09:49
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Президент Румынии заверил, что НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине

НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе рабочего визита в Соединённые Штаты Америки.

"Румыния не планирует воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна быть с обеих сторон. Это очень напряжённая ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении", — подчеркнул он.

В то же время глава государства отметил, что Бухарест готов к любому развитию событий, однако надеется на мирные переговоры между Москвой и Киевом.

МИД Румынии вызвал белорусского поверенного после слов Лукашенко о ситуации на Украине
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Как сообщал Лайф, ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что его высказывания о неестественном состоянии границ Украины являются исторической истиной. Об этом он сказал, отвечая на обвинение внешнеполитического ведомства в неприемлемости его слов.

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Никита Осипов
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