Президент Румынии заверил, что НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине
НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе рабочего визита в Соединённые Штаты Америки.
"Румыния не планирует воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна быть с обеих сторон. Это очень напряжённая ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении", — подчеркнул он.
В то же время глава государства отметил, что Бухарест готов к любому развитию событий, однако надеется на мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Как сообщал Лайф, ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что его высказывания о неестественном состоянии границ Украины являются исторической истиной. Об этом он сказал, отвечая на обвинение внешнеполитического ведомства в неприемлемости его слов.
Shutterstock