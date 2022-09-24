Президент Румынии заверил, что НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине

НАТО не планирует воевать с РФ из-за ситуации на Украине. Такое заявление сделал президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе рабочего визита в Соединённые Штаты Америки.

"Румыния не планирует воевать, как и НАТО не собирается воевать с Россией, но деэскалация должна быть с обеих сторон. Это очень напряжённая ситуация, и мы, у которых самая длинная граница с Украиной из всех союзников по НАТО, явно находимся в особом положении", — подчеркнул он.

В то же время глава государства отметил, что Бухарест готов к любому развитию событий, однако надеется на мирные переговоры между Москвой и Киевом.