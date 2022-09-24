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24 сентября, 09:48

В Москве-реке обнаружили тело недоношенной новорождённой девочки

Тело недоношенной новорождённой девочки было найдено в Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Утром 24 сентября 2022 года напротив дома 30 по улице Борисовские пруды в Москве-реке обнаружено тело новорождённого ребёнка женского пола", — указали в ведомстве.

Согласно предварительным данным прокуратуры, это недоношенная малышка. При этом видимые телесные повреждения на теле отсутствуют. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, отметили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что шестеро малолетних детей остались сиротами из-за пожара в частном доме под Томском. По данным СУ СКР по региону, погибли их родители и пятилетняя сестра. Как отметили в ведомстве, семья характеризуется положительно.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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