В Москве-реке обнаружили тело недоношенной новорождённой девочки

Тело недоношенной новорождённой девочки было найдено в Москве-реке. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Утром 24 сентября 2022 года напротив дома 30 по улице Борисовские пруды в Москве-реке обнаружено тело новорождённого ребёнка женского пола", — указали в ведомстве.

Согласно предварительным данным прокуратуры, это недоношенная малышка. При этом видимые телесные повреждения на теле отсутствуют. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, отметили в ведомстве.