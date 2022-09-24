Журналисты обнаружили тайную дочь Ким Чен Ына

Журналисты британского издания Daily Mail пришли к выводу, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть тайная дочь. Такие выводы основываются на том, что девочку дольше остальных показывали во время выступления на национальном мероприятии.

"Секретная дочка Ким Чен Ына впервые показалась на общенациональном мероприятии. Девочка, которую, предположительно, зовут Ким Чжу Э, вышла на сцену во время государственного праздника КНДР. Вместе с другими детьми она спела песню для Ким Чен Ына и его жены, Ли Соль Чжу", — пишут журналисты издания.

Авторы отмечают, что в конце представления жена главы Северной Кореи подошла к ней и положила руку на спину, заведя разговор. А когда другие дети радостно толпились вокруг Ким Чен Ына, его возможная дочь казалась абсолютно спокойной.

Кроме того, как заметили авторы материала, камера была сосредоточена именно на ней в начале песни, в дальнейшем возвращаясь к девочке снова и снова. Также журналисты подчеркнули, что она единственная среди других девочек была с распущенными волосами и в белых носочках.