"Только Россия поможет выжить": Беженка из Донецка назвала референдум спасением жителей Донбасса
Беженка из Донецка назвала референдум спасением жителей Донбасса
Из-за ежедневных обстрелов со стороны украинских войск гибнут мирные жители Донбасса, спасти невинных граждан поможет только воссоединение республики с Россией. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказала художница из Донецка Татьяна Чернякова. В этом году женщина была вынуждена покинуть родной город и на время поселиться в подмосковном Подольске.
При этом Татьяна постоянно мониторит новостные ленты, чтобы узнать о происходящих событиях в Донецке. На днях около её дома в Куйбышевском районе произошёл страшный взрыв, в результате которого погибли знакомые ей женщины. Чернякова призналась, что эта трагедия повергла её в шок, потребовалась даже помощь психологов. Тем не менее Татьяна не падает духом и верит, что её малую родину ждёт безопасное будущее.
"Только Россия нам поможет выжить. Мы имеем огромные планы на это. Я родилась в Советском Союзе, <…> у меня есть родственники в России. Поэтому я хочу воссоединения с Россией", — отметила Чернякова, комментируя референдумы о вхождении республик Донбасса и освобождённых областей в состав России.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
ТАСС / Николай Тришин