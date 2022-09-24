"Только Россия поможет выжить": Беженка из Донецка назвала референдум спасением жителей Донбасса

Из-за ежедневных обстрелов со стороны украинских войск гибнут мирные жители Донбасса, спасти невинных граждан поможет только воссоединение республики с Россией. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказала художница из Донецка Татьяна Чернякова. В этом году женщина была вынуждена покинуть родной город и на время поселиться в подмосковном Подольске.

При этом Татьяна постоянно мониторит новостные ленты, чтобы узнать о происходящих событиях в Донецке. На днях около её дома в Куйбышевском районе произошёл страшный взрыв, в результате которого погибли знакомые ей женщины. Чернякова призналась, что эта трагедия повергла её в шок, потребовалась даже помощь психологов. Тем не менее Татьяна не падает духом и верит, что её малую родину ждёт безопасное будущее.